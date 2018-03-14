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身障者職訓精進技能　朴子就業中心協助就業

記者陳鐘聲、任禮清／嘉義縣報導2018/03/14 17:08
▲朴子就業中心協助參加職訓精進技能的肢體障礙者穩定就業 。（圖／朴子就業中心提供)
▲朴子就業中心協助參加職訓精進技能的肢體障礙者穩定就業 。（圖／朴子就業中心提供)

因後天疾病導致肢體障礙的何弟，領有中度肢體障礙證明，自知在現實的求職環境中，必須更充實自己的專業能力，朴子就業中心服務員任芳葵有感其積極向上的求職意願，除外表因後天疾病造成他行動緩慢，其實不亞於一般求職者。輔導推介過程中獲得身障就服員林英治幫忙溝通，考量其原借住的房子被颱風吹倒整修，家中經濟負擔又有問題，鼓勵運用「職場學習及再適應計畫」協助推介就業成功。

何弟領有中度肢體障礙證明，因後天疾病殘脊椎側彎，矯正後仍無法負重與久站，雙膝僅能維持90度無法彎曲，走路較緩慢及不宜搬重物移動，在參加職業訓練學習電腦繪圖後，曾如願在公司擔任資訊助理工作。但面臨單一技能升遷管道受限及科技日新月異，稍有不足就被公司裁減，在朴子就業中心協助下，重新尋職同時報名參加SolidWorks 3D電腦繪圖，就業服務員任芳葵服務推介發現其就業需要及意願均高，有效運用「職場學習及再適應計畫」找到新港台塑中洋廠區旁的金屬製品公司，已經在工廠內工作相當穩定，表現也獲得公司的讚許。

朴子就業中心就服員任芳葵談到，在激烈競爭的職場環境中，了解自己優劣勢及充實自己的專業能力，才能增加面對現實的競爭力，創造自我價值，也避免在現實環境被取代。

朴子就業中心主任高詠棠表示，勞動部「職場學習及再適應計畫」，能幫助弱勢求職者爭取職場學習與適應的機會，也讓雇主更願意僱用中高齡者、二度就業婦女及身心障礙者等弱勢求職者，經由學習後讓他們在職場上穩定就業，工作表現不會比一般人差，穩定性更獲得信任。

關鍵字朴子就業中心職訓身障者
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