賴清德：扁曾大力提攜　不會打臉侯友宜

賴清德指出，今天非常高興能回到我的出生地、長大的地方，前瞻基礎建設的經費，「他人還沒到，新北市的聲音就先聽到」，因為立委吳秉叡、吳琪銘、張宏陸、呂孫綾、林德福或蘇巧慧，不分藍、綠在立法院都紛紛提出質詢，大家對新北市的整體發展都非常關心；甚至立委質詢的內容，都遠遠超過新北市的規畫內容。

行政院長賴清德今（14）日參加在新北市政府舉辦的「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，針對侯友宜呼籲將捷運南、北環及汐止民生線納入軌道建設；賴清德強調，前瞻基礎建設的經費，不敢說會獨厚新北市，但也不會虧待新北市。

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，提出捷運南、北環及汐止民生線納入軌道的建設，外界關注行政院會不會納入規畫？抑或「打臉」侯友宜呢？賴清德認為，不管是朱立倫提出的建設內容，或侯友宜關心的捷運南、北環及汐止民生線，交通部都會一一的答覆，且會有滿意的結果。

賴清德意有所指的表示，他一定不會「打臉」侯友宜，「雖然不能說跟侯友宜的感情深厚」，不過侯友宜過去受到前總統陳水扁的提拔，擔任刑事警察局的局長、警政署署長，當時他擔任民進黨立法院黨團的幹事長，彼此有共事過，大家算舊識。

賴清德說，他也知道侯友宜有很大的理想與抱負，要承擔新北的責任，面對挑戰的壓力很大，如果擔任行政院長的他，能幫朋友提供一點點加分的話，這一點他是責無旁貸；此外，他不會有任何的反擊，對朱立倫、侯友宜及立委提出的種種建設，行政院會具體的回應。