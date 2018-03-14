NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈APP併入電信帳單　小心金額破表晶華結盟洲際酒店　估進帳逾11億跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

賴清德：扁曾大力提攜　不會打臉侯友宜

記者陳志仁／新北報導2018/03/14 17:00
▲行政院賴清德今日向新北市長朱立倫掛保證，前瞻基礎建設的經費，不敢說會獨厚新北市，但也不會虧待新北市！（圖／記者陳志仁攝，2018.03.14）
▲行政院賴清德今日向新北市長朱立倫掛保證，前瞻基礎建設的經費，不敢說會獨厚新北市，但也不會虧待新北市！（圖／記者陳志仁攝，2018.03.14）

行政院長賴清德今（14）日參加在新北市政府舉辦的「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，針對侯友宜呼籲將捷運南、北環及汐止民生線納入軌道建設；賴清德強調，前瞻基礎建設的經費，不敢說會獨厚新北市，但也不會虧待新北市。

賴清德指出，今天非常高興能回到我的出生地、長大的地方，前瞻基礎建設的經費，「他人還沒到，新北市的聲音就先聽到」，因為立委吳秉叡、吳琪銘、張宏陸、呂孫綾、林德福或蘇巧慧，不分藍、綠在立法院都紛紛提出質詢，大家對新北市的整體發展都非常關心；甚至立委質詢的內容，都遠遠超過新北市的規畫內容。

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，提出捷運南、北環及汐止民生線納入軌道的建設，外界關注行政院會不會納入規畫？抑或「打臉」侯友宜呢？賴清德認為，不管是朱立倫提出的建設內容，或侯友宜關心的捷運南、北環及汐止民生線，交通部都會一一的答覆，且會有滿意的結果。

賴清德意有所指的表示，他一定不會「打臉」侯友宜，「雖然不能說跟侯友宜的感情深厚」，不過侯友宜過去受到前總統陳水扁的提拔，擔任刑事警察局的局長、警政署署長，當時他擔任民進黨立法院黨團的幹事長，彼此有共事過，大家算舊識。

賴清德說，他也知道侯友宜有很大的理想與抱負，要承擔新北的責任，面對挑戰的壓力很大，如果擔任行政院長的他，能幫朋友提供一點點加分的話，這一點他是責無旁貸；此外，他不會有任何的反擊，對朱立倫、侯友宜及立委提出的種種建設，行政院會具體的回應。

關鍵字行政院長賴清德侯友宜陳水扁新北市長前瞻基礎建設
助單親兒泳向夢想　台南企業展善心影／衛武營軍事基地翻轉為藝術中心

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan