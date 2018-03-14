〈中租發展太陽能〉首創全民電廠認購案 僅48小時全

中租控股 (5871-TW) 周一 (12) 日推出的「全民電廠．太陽光電」線上平台，共計 538 片太陽能板的台南永康廠，首次開放大眾認購，短短 48 小時時間，已全數認購完畢，中租控股董事長陳鳳龍今 (14) 日表示，未來將持續規畫適合的太陽能案場，邀請全民共同參與。

中租控股是市場第一家開放已完工太陽能電廠，且供全民認購太陽能電板投資的企業，陳鳳龍表示，此次開放投資人認購台南永康太陽電廠案，共有 538 片太陽能電板開放認購，每片價格 15426 元，若以認購 30 片太陽能板，金額新台幣約 46 萬 3 千元為例，預估參與者平均每個月獲得約 2837 元收益，合計 20 年能夠獲得約 68 萬元，預估內部報酬率達 4.25%