劉柏岑感人故事促成 漢口國中啟用無障礙電梯

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市西屯區漢口國中畢業生劉柏岑，雖全身癱瘓，卻堅持參加運動會大隊接力走完最後5公尺，感動許多人，今天漢口國中終於啟用無障礙電梯，劉柏岑希望嘉惠身障學生。

漢口國中今天舉行26週年校慶，同時舉辦志學館無障礙電梯啟用儀式，劉柏岑在立委張廖萬堅、台中市副市長林依瑩、台中市議員陳淑華及當年扶持的同學何佳歷、周禹慶的陪同下，搭乘新啟用的電梯後開心比「讚」。

林依瑩表示，兩年前就讀漢口國中的劉柏岑，在同學的陪伴下，一起參加大隊接力圓夢，故事感動全台；而過程中也讓人看見校園無障礙空間建構的必要，因此在市長林佳龍、立委張廖萬堅等人的努力下，成功爭取中央的補助並於今天啟用電梯。