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娛樂

何潤東曝老婆拒當臉友　回歸校園自嘲「好像上個世紀」

記者徐郁雯／台北報導2018/03/14 16:55
▲林芯蕾（左起）、張庭瑚、何潤東、張豐豪、姚亦晴下高雄宣傳《翻牆的記憶》。（圖／TVBS提供，2018.03.14）
▲林芯蕾（左起）、張庭瑚、何潤東、張豐豪、姚亦晴下高雄宣傳《翻牆的記憶》。（圖／TVBS提供，2018.03.14）

《翻牆的記憶》劇組今（14）日南下高雄，回到拍攝場景三信家商宣傳，當何潤東、張庭瑚、張豐豪、林芯蕾、姚亦晴現身校園時，讓2000名學生瘋狂尖叫，顯見人氣頗旺。何潤東表示，再次回到拍攝主場景，心裡很多感觸，談到當時太過忙碌、都隨便穿「吊嘎」拍片，還為此得了蜂窩性組織炎，也透露之後將與陳妍希合作《我只在乎你》，又要忙於《翻牆》後製，可說是一刻不得閒。

今日適逢白色情人節，問及夫妻倆如何慶祝？何潤東表示，這個節日是老婆Peggy要給他回饋，所以非常期待。話鋒一轉，何潤東也哀嚎，透露老婆一直不加他臉書好友，還要在場媒體、經紀人幫他問問。問及難道沒親自問過老婆？何潤東笑說：「有啊，但她就說不想加。」


▲何潤東下高雄宣傳《翻牆的記憶》。（圖／TVBS提供，2018.03.14）

睽違多年，何潤東再度回到校園辦活動，直呼：「好像是上個世紀的事。」提及之後將與陳妍希合作《我只在乎你》，笑說雖然兩人不太認識，但已經先跟陳妍希老公陳曉合作過《那年花開月正圓》，剛好新劇也是由同樣幕後團隊製作，相當有信心。問及再度演出「暖男」角色，會不會演膩？何潤東笑說：「當時吳聘一下就死了，所以還不會膩。」

除了何潤東，其他演員回到「母校」也有不同感受，張庭瑚笑說，他記得一開始有人來問他說：「請問你是柯潤東嗎？」他一頭霧水地回應：「何潤東在那邊，你要找誰？」笑翻現場。此外，張豐豪被爆料是「撩妹王」，雖然在台上電翻女學生，但私下嘗試撩記者時，卻失敗到不行，最後只好尷尬笑說：「就當剛剛都沒發生過。」


▲張庭瑚與女學生進行互動。（圖／TVBS提供，2018.03.14）


▲林芯蕾（右起）、張庭瑚、何潤東、張豐豪、姚亦晴下高雄宣傳《翻牆的記憶》。（圖／TVBS提供，2018.03.14）

關鍵字翻牆的記憶我只在乎你何潤東張庭瑚張豐豪林芯蕾姚亦晴
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