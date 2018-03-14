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憂心美股併購審查更嚴格 成美國科技股周二下挫主因

鉅亨網2018/03/14 16:34
鉅亨網 / NOWnews
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美股科技股周二下挫，標普 500 的科技類股盤中下跌超過 1%，是自 3 月 1 日以來最大跌幅。分析師認為，這是總統川普以行政命令阻擋博通 (Broadcom) (AVGO-US) 併購高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 案，所帶來的負面影響。

關鍵並不在某個特定的交易本身，問題在於川普這次的行動，說明未來併購案都會面臨更嚴格的審查。

據《CNBC》報導，B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 表示，川普的行動消滅了科業產業的「光環效應」，讓人懷疑未來併購發生的可能性，擔憂以後的交易將遇更多的審查。

這也代表著，高通與恩智浦、AT&T 與時代華納、迪士尼與 21 世紀福斯，都難逃監管方面的挑戰。

科技部門常常獲較高的估值，一部分估值是「潛在的併購可能」，更嚴的監管將難免打擊股價。

半導體類股在過去 12 個月表現出色，在 Intel、Nvidia 及德州儀器的帶領下，這類股票上漲近 45%，領先其他科技股。但是周二半導體股下跌逾 1%，距高點已經下挫 3%。

CFRA Research 科技業分析師 Scott Kessler 表示，目前來看，政府祭出愈來愈多保護主義的政策，關稅增加、併購受挫，整體來看，這不利於半導體公司與一般科技企業，投資人可能因此卻步。

部分分析師擔心進一步釀成貿易戰的可能。GBH Insights 分析師 Dan Ives 說，原本在貿易戰的陰影下，科技股被認為受影響較小，所以 FANG 等股價照漲不誤。但經過博通交易事件，未來 12-18 個月似乎將與中國開打貿易戰，造成了更大的擔憂。 

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關鍵字afp美股科技股博通高通貿易戰審查併購headline
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