憂心美股併購審查更嚴格 成美國科技股周二下挫主因

美股科技股周二下挫，標普 500 的科技類股盤中下跌超過 1%，是自 3 月 1 日以來最大跌幅。分析師認為，這是總統川普以行政命令阻擋博通 (Broadcom) (AVGO-US) 併購高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 案，所帶來的負面影響。

關鍵並不在某個特定的交易本身，問題在於川普這次的行動，說明未來併購案都會面臨更嚴格的審查。

據《CNBC》報導，B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 表示，川普的行動消滅了科業產業的「光環效應」，讓人懷疑未來併購發生的可能性，擔憂以後的交易將遇更多的審查。