辭立委參選宜蘭縣長？　陳歐珀：再跟黨中央討論

民進黨中執會今（14）日下午正式通過提名民進黨立委陳歐珀參選宜蘭縣長，對於是否會辭立委？陳歐珀指出，現階段就是積極整合，先把團隊整合成軍來面對選戰，會再跟中央黨部討論，依未來選舉策略的考量再做規畫。
陳歐珀說，提名是承擔責任的開始，他誠恐誠惶，在最短時間內，會以最謙卑、最誠懇的方式，向黨內大老、意見領袖、地方意見領袖請益，用最誠懇的方式，積極整合民進黨整體力量，希望迅速整合後迎接年底選戰。
陳歐珀強調，宜蘭是民主聖地，任何代表宜蘭參選公職的人，都必須共同承擔這樣的責任，捍衛宜蘭的價值。
對於有民調指出，他輸國民黨參選人林姿妙三成左右？陳歐珀說，他個人做的民調差不多沒超過10%，到後面階段競爭激烈、民調支持度混亂，過去他自己做四次民調，都在10%的範圍內。
媒體問到，總統蔡英文有沒有說什麼？陳歐珀指出，蔡總統一直都希望宜蘭是台灣民主進步價值的命根，宜蘭一定要贏，所以過去多次見面都是一直詢問地方狀況，期待他能代表民進黨跟所有同志一起努力，五合一選舉不只是縣長，還有12個鄉鎮市長、34席縣議員，還有代表、村里長，都要一起努力。
陳歐珀說，他通過提名後，剛親自打電話給縣黨部主委，明天將陪他拜訪縣政府、縣議會、水利會、小英之友會，一一拜訪，也計畫下周跟代縣長陳金德見面溝通請益。