辭立委參選宜蘭縣長？　陳歐珀：再跟黨中央討論

民進黨中執會今（14）日下午正式通過提名民進黨立委陳歐珀參選宜蘭縣長，對於是否會辭立委？陳歐珀指出，現階段就是積極整合，先把團隊整合成軍來面對選戰，會再跟中央黨部討論，依未來選舉策略的考量再做規畫。

陳歐珀說，提名是承擔責任的開始，他誠恐誠惶，在最短時間內，會以最謙卑、最誠懇的方式，向黨內大老、意見領袖、地方意見領袖請益，用最誠懇的方式，積極整合民進黨整體力量，希望迅速整合後迎接年底選戰。

陳歐珀強調，宜蘭是民主聖地，任何代表宜蘭參選公職的人，都必須共同承擔這樣的責任，捍衛宜蘭的價值。