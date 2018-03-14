影／ 明星高中集結護性平教育　強碰反方嗆聲

這場由中選會舉辦的聽證會，主要是針對下一代幸福聯盟與安定力量等團體所提出的公投主文：「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子實施同志教育？」相關議題討論。但聽證會前現場聚集了「同志教育進入校園」的支持和反對方互嗆。

中選會於今（14）日舉辦「不應實行同志教育公投」公投案聽證會，而性別團體與學生組織，在聽證會前舉辦記者會高呼口號，爭取性平教育受教權。不過，反同團體也隨之召開記者會反嗆，強調應依照兒少身心發展再給予適齡教育。



▲高中生代表集體護性平教育，期望獲得教育部支持。（圖／許維寧攝 , 2018.03.14）

同志熱線社工主任鄭智偉表示，目前性別平等教育法中，已包含「適齡」的要素，也就是「國中、小該教什麼」等內容，而性平教育內也包含人我教育、身體界線、安全性行為跟情感教育，加上性平教育母法中也提到融入式教育，國文科、體育科都可以談性平。

他認為，性平教育已有法源依據，呼籲各界捍衛六到十五孩童的「適齡性平教育」受教權，也期望教育部予以支持。

鄭智偉還指出，教育現場老師是否意識到該談性平，以及師培相關訓練，也是性平教育重點。他說：「性平教育已走了十四年，我們也建議教育部能否在教師進修時開更多性平課程，但這幾年因為反對方的意見，進修課程什麼都談，就是不談同志。」

西松高中代表楊士誼表示，反對同志教育的相關單位近年來積極進入校園，對性平教育發展影響甚巨，反對方也與教會及周邊組織聯繫，人數眾多，行動力又高，讓支持同志教育的學生力不從心，這次學生願意挺身而出，就是想要擁有「理想的教育模態」。

成功高中代表周秉宇則提到，高中生已具備基礎思辨能力，性平教育影響到下一代發展，高中生意識到該議題的急迫性，強調不該剝奪學生受教權，呼籲教育部應守住性平教育。

不過，就在支持同志教育進入校園的一方進行記者會的同時，一輛貼有「支持公投，不當同志教育退出校園」標語的黑色轎車，就在附近來回穿梭，不斷廣播：「你們會得愛滋！」

隨後，反對同志教育進入校園團體，也在一旁開記者會反嗆，直指性平教育過早進入校園，讓教科書上出現不當內容，也使得近年校園內屢屢出現性別混淆的現象。

不過下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩對此表示，「公投仍是適齡公投，非仇恨公投，動機仍是在於保護下一代。」對外界的誤解感到遺憾。



▲下一代幸福聯盟持反對標語於另一側表達訴求。（圖／許維寧攝 , 2018.03.14）