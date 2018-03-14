NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
首頁名家論壇今日廣場公益行善圖輯影音
即時跑馬燈明道精農系　研發智慧水產養殖系統陽岱鋼雙安又盜壘　助巨人連勝軟銀跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
總覽

影／ 明星高中集結護性平教育　強碰反方嗆聲

記者許維寧／專題中心2018/03/14 17:39
▲同志熱線、婦女新知協會、歐巴桑聯盟等組織一同出席力挺性平教育。（圖／許維寧攝 , 2018.03.14）
▲同志熱線、婦女新知協會、歐巴桑聯盟等組織一同出席力挺性平教育。（圖／許維寧攝 , 2018.03.14）

中選會於今（14）日舉辦「不應實行同志教育公投」公投案聽證會，而性別團體與學生組織，在聽證會前舉辦記者會高呼口號，爭取性平教育受教權。不過，反同團體也隨之召開記者會反嗆，強調應依照兒少身心發展再給予適齡教育。

這場由中選會舉辦的聽證會，主要是針對下一代幸福聯盟與安定力量等團體所提出的公投主文：「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子實施同志教育？」相關議題討論。但聽證會前現場聚集了「同志教育進入校園」的支持和反對方互嗆。


▲高中生代表集體護性平教育，期望獲得教育部支持。（圖／許維寧攝 , 2018.03.14）

同志熱線社工主任鄭智偉表示，目前性別平等教育法中，已包含「適齡」的要素，也就是「國中、小該教什麼」等內容，而性平教育內也包含人我教育、身體界線、安全性行為跟情感教育，加上性平教育母法中也提到融入式教育，國文科、體育科都可以談性平。

他認為，性平教育已有法源依據，呼籲各界捍衛六到十五孩童的「適齡性平教育」受教權，也期望教育部予以支持。

鄭智偉還指出，教育現場老師是否意識到該談性平，以及師培相關訓練，也是性平教育重點。他說：「性平教育已走了十四年，我們也建議教育部能否在教師進修時開更多性平課程，但這幾年因為反對方的意見，進修課程什麼都談，就是不談同志。」

西松高中代表楊士誼表示，反對同志教育的相關單位近年來積極進入校園，對性平教育發展影響甚巨，反對方也與教會及周邊組織聯繫，人數眾多，行動力又高，讓支持同志教育的學生力不從心，這次學生願意挺身而出，就是想要擁有「理想的教育模態」。

成功高中代表周秉宇則提到，高中生已具備基礎思辨能力，性平教育影響到下一代發展，高中生意識到該議題的急迫性，強調不該剝奪學生受教權，呼籲教育部應守住性平教育。

不過，就在支持同志教育進入校園的一方進行記者會的同時，一輛貼有「支持公投，不當同志教育退出校園」標語的黑色轎車，就在附近來回穿梭，不斷廣播：「你們會得愛滋！」

隨後，反對同志教育進入校園團體，也在一旁開記者會反嗆，直指性平教育過早進入校園，讓教科書上出現不當內容，也使得近年校園內屢屢出現性別混淆的現象。

不過下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩對此表示，「公投仍是適齡公投，非仇恨公投，動機仍是在於保護下一代。」對外界的誤解感到遺憾


▲下一代幸福聯盟持反對標語於另一側表達訴求。（圖／許維寧攝 , 2018.03.14）

關鍵字同志熱線鄭智偉性平教育教育部
張立昂、葉星辰　三明治女孩的逆襲臺北米其林指南　 君品頤宮奪三星

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan