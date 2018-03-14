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中央社

銀行罰鍰上限 金管會擬提高至5000萬元

中央社2018/03/14 16:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北14日電）為因應國際監理發展趨勢，強化對金融業的治理，金管會正推動銀行法等多項修法，對於外界關注的銀行罰鍰，主委顧立雄今天表示，「我大致現在以5000萬元為額度」。

金融監督管理委員會正推動創會以來最大規模的修法，修法範圍涵蓋「金融控股公司法」、「銀行法」、「證券交易法」、「期貨交易法」、「證券投資人及期貨交易保護法」、「保險法」以及「不動產證券化條例」等，前6部金融法規朝提高罰鍰上限方向前進。

目前以「期貨交易法」的修法進度較快，金管會擬將罰鍰上限倍增至新台幣120萬元。

對於金管會大動作修法，顧立雄今天出席信託公會第六屆第三次會員大會會後受訪時表示，會分批、階段性推動修法，除已經草擬完成的期交法外，目前以銀行法跟證交法的修法速度會快一點，另外，不動產證券化條例若修改幅度不大，希望也能夠快一點。

現行規定，金管會對銀行的罰鍰上限為1000萬元，至於修法擬將罰鍰拉高到多少？顧立雄表示，目前日本對銀行業的裁罰上限折合只有新台幣7000多萬元，「我大致現在以5000萬為額度」。

除了罰鍰拉高至5000萬元外，金管會官員透露，未來將善用連續罰機制，罰到金融機構缺失改善為止。現行法規已賦予金管會連續處分的機制，但為避免一罪多罰的疑慮出現，金管會從沒有就同一缺失對金融機構連續處分。

另外，顧立雄也表示，為強化公司治理，預計3月27日先召開公司治理藍圖公聽會，之後公布公司治理藍圖，緊接著預計4月將公布金管會首部白皮書。（編輯：林孟汝）1070314

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