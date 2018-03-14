高中念5年 女學生開心錄取理想校系圓夢

朱盈臻說，華岡藝校較注重術科，學科比重相當低，讓她一度猶豫要不要重新念高中，面對低潮及不安情緒，她無法靜下心學習，各種表現也愈來愈糟，加上家人反對，必須不斷溝通。

107學年大學繁星推薦今天放榜，朱盈臻錄取北市大運動健康科學系，她受訪時表示，國中畢業後就讀士林高商，發現與自己志趣不合，念了一學期後考進華岡藝校舞蹈科，想全力鑽研自己熱愛的舞蹈，卻發現離自己想就讀大學的夢想愈來愈遙遠。

（中央社記者梁珮綺、王朝鈺台北14日電）泰北高中朱盈臻5年念了3所學校，透過繁星推薦管道，圓夢錄取台北市立大學運動健康科學系，至於基隆高中的游凱竹原本英文吊車尾，勤能補拙錄取台大政治系。

她表示，曾想過華岡藝校畢業後，可能會進入自己不喜歡的科系就讀，將後悔至極，也一直與自我對話，最後決定破釜沉舟，離開已經念了一年半的華岡藝校，從泰北高中一年級開始。

朱盈臻自嘲，「雖然變成高中有點像在念五專…都幾歲了還在念高中」，不過，最後錄取理想科系，讓她慶幸當初做的選擇是對的，希望藉由自己的經驗，提醒更多人在選擇學校時要釐清性向與興趣，才不會像她浪費光陰。

基隆高中共有88名學生透過繁星錄取公私立大學，有33名學生考取國立大學。其中游凱竹當初入學成績僅5B，在校成績也非頂尖，因為底子較差，他上課時加倍努力，後來實力大幅提升，成績一直維持全校前5名。

游凱竹說，英文是他最差的一科，但勤能補拙每天纏著老師提問，英文老師深受感動告訴他，「我一定讓你考上台大」，聽到這句話當下鼻頭一酸。

「成功就是堅持」，游凱竹說，自己不是頂尖學生，老師要幫他考上台大其實心理壓力很大，但也促使他更加認真，第一次段考就獲得班上第5名，之後繼續努力維持不讓成績掉下來，今天終於可以開心向老師說「我做到了。」

考取國立交通大學材料科學與工程學系的盧盟升，家裡是低收入戶，求學過程相當辛苦，高一時每天從台北市北投到基隆求學，無論金錢或體力負荷相當沈重，但也讓他明白只有努力才能出人頭地，減輕家中負擔。

他說，「我每天都在學校念書到晚間10時，希望能考取理想學校，老師也積極協助申請獎學金，讓我可以安心求學，考上交大後，我一定要更努力趕快出社會，讓家人過好日子。」

另外，屏東縣一共有10名學生通過各醫學大學醫學系第一階段篩選，9名學生錄取台灣大學，屏東唯一滿級分的美和高中黃智豪通過陽明醫學大學篩選，而屏東女中今年有4名學生錄取台大，是歷年來台大錄取人數最多的一次。（編輯：陳清芳）1070314