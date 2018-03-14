「豆花哥」組團發片肌肌縮水　團員收過最狂禮物是丁字褲

男團M4由盧煥剛、「豆花哥」陳奕廷、鄭喬意、潘睿睿4人組成，選在白色情人節的今（14）日舉辦發片記者會，由網紅宛宛兒擔任主持人，在現場大吃陳奕廷豆腐，嬌生尖叫。
陳奕廷因為兩年前在豆花店裡幫忙，八塊肌的好身材被網友發掘，所以才會有「豆花哥」這個稱呼，問起現在的身材是否與以前一樣，他尷尬表示，「現在少了兩塊，因為都把心思放在工作上。」其他團員因為他的身材是四人中最出眾的，也都紛紛向他請教鍛鍊技巧，造型包的最緊的盧煥剛對於身材則笑說，「有設目標，還是會練一下！但我是靠唱歌這個特長取勝。」
▲M4分享出道心情。（圖／記者陳明安攝，2018.03.14）
至於選在白色情人節開記者會的他們，現在的感情狀況都是單身，也各自談了理想型的條件，也分享收到過的情人節禮物，「豆花哥」陳奕廷立刻搶先自爆收過的情人節禮物最多，「有一次情人節，當時的女朋友送了鞋子當禮物，鞋盒打開滿滿都是字、照片。」鄭喬意則說，要是有女朋友的話每個月都會送小禮；盧煥剛提到一次的情人節，為了給女朋友驚喜，居然畫出路線圖指引，把禮物藏在陰暗的廁所，讓女方去找出來。而最令在場驚訝的禮物，是潘睿睿的，「我曾經收過女生送給我男式丁字褲。」他邊說邊露出害羞的表情。
▲男團M4分享各自收過的情人節禮物。（圖／記者陳明安攝，2018.03.14）