「豆花哥」組團發片肌肌縮水　團員收過最狂禮物是丁字褲

男團M4由盧煥剛、「豆花哥」陳奕廷、鄭喬意、潘睿睿4人組成，選在白色情人節的今（14）日舉辦發片記者會，由網紅宛宛兒擔任主持人，在現場大吃陳奕廷豆腐，嬌生尖叫。

陳奕廷因為兩年前在豆花店裡幫忙，八塊肌的好身材被網友發掘，所以才會有「豆花哥」這個稱呼，問起現在的身材是否與以前一樣，他尷尬表示，「現在少了兩塊，因為都把心思放在工作上。」其他團員因為他的身材是四人中最出眾的，也都紛紛向他請教鍛鍊技巧，造型包的最緊的盧煥剛對於身材則笑說，「有設目標，還是會練一下！但我是靠唱歌這個特長取勝。」