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影／衛生紙漲價是場騙局？　公平會批大潤發：是欺罔行為

記者彭夢竺／台北報導2018/03/14 17:00
衛生紙喊漲的風波尚未平息，公平會今（14）日宣布大潤發因發不實訊息進行促銷，違反公平交易法第25條規定，處以新台幣350萬元罰鍰。 更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

家用衛生紙喊漲的風波尚未平息，公平會在經過兩個星期的逐一約談紙廠業者與通路商後，今（14）日召開第1375次委員會議，並在下午召開記者會說明。公平會副主委彭紹瑾表示，大潤發發布衛生紙漲價的不實訊息進行促銷行為，誤導消費大眾，引發衛生紙商品突發性供需失調，為足以影響交易秩序的欺罔行為，違反公平交易法第25條規定，處新台幣350萬元罰鍰。

公平會日前已針對衛生紙業者擬議調價涉有聯合行為主動立案調查，調查過程發現大潤發推銷該公司於2月23日至2月27日的衛生紙促銷檔期，於2月23日上午以公關手機及電子郵件發送「衛生紙確定大漲30%  賣場業績急飆5倍」訊息，內容是由大潤發公司所撰擬並主動發送予各大媒體。

彭紹瑾指出，從量販店營收及店數等面向來看，大潤發是國內量販店主力業者，該公司2月23日發布的新聞標題為「衛生紙確定大漲30%」，進一步提及漲幅可能時點及幅度等，其後帶出該公司於同日至27日的衛生紙促銷方案，並宣稱其將繼續維持衛生紙低價策略。

前後對照，大潤發先行以上游大廠衛生紙確定漲價的未經證實訊息，再說明促銷方案，試圖趁機拉抬消費者青睞促銷方案的意圖甚明。彭紹瑾表示，大潤發新聞訊息內文所稱「叫得出名字」的品牌衛生紙、「漲幅還不是1%、3%而已，而是高達10%至30%間」、「調漲時間點最快落在3月中旬，最慢4月前必漲」等語，但是上游衛生紙製造商都沒有與大潤發完成價格協商，所稱的確定調漲時點、調漲幅度區間也沒有憑據。

彭紹瑾強調，大潤發自始無法提供確定漲幅3成的佐證資料以實其說，以誤導消費者的不實訊息進行促銷行為明確，進行不實促銷，導致衛生紙市場突發性供需失調的異常現象，足以影響交易秩序的欺罔行為，已違反公平交易法第25條規定，故予以處分。

至於衛生紙製造業者擬調價是否涉有不法聯合行為，彭紹瑾則說，公平會還在進行調查中。

關鍵字衛生紙漲價大潤發公平會
「蝦皮24h」購物中心上線衛生紙漲價被罰　大潤發26字回應

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