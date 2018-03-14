NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈APP併入電信帳單　小心金額破表晶華結盟洲際酒店　估進帳逾11億跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

確定參選宜縣長 陳歐珀：下週向陳金德請益

中央社2018/03/14 16:39
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者范正祥台北14日電）民主進步黨宜蘭縣長被提名人陳歐珀今天表示，提名是承擔責任的開始；下週安排將與宜蘭縣代理縣長陳金德會面請益，用最大誠意拜託陳金德一起承擔責任。

民進黨中執會下午通過提名由立委陳歐珀參選2018年宜蘭縣長。

陳歐珀在立法院受訪表示，提名是承擔責任的開始，面對未來的選戰，誠惶誠恐。在最短的時間之內，會以最謙卑、最誠懇的方式，向黨內大老、意見領袖請益，同時也用最誠懇的方式，積極整合民進黨整體力量，希望迅速整合，迎接年底選戰。

他說，宜蘭是台灣的民主聖地，任何代表參選宜蘭公職者，都必須共同承擔這樣的責任，捍衛宜蘭的價值。

媒體問是否代表自己打敗代表新潮流系的陳金德？陳歐珀說，他沒有打敗任何人，而是感謝大家的幫助。

媒體追問，是否邀請陳金德擔任競選總幹事？陳歐珀說，他會盡最大的誠意，拜託陳金德一起承擔責任。

被問到民調目前仍輸給中國國民黨在宜蘭縣提名的林姿妙許多，陳歐珀說，他個人過去所做的4次民調，彼此民調相差都是在10%範圍內，只是到後面階段，因為競爭比較激烈，民調的支持度比較混亂。

陳歐珀說，總統蔡英文認為宜蘭是台灣民主價值的命根，宜蘭一定要贏；宜蘭縣黨部已規劃，明天安排他拜訪縣政府、縣議會、水利會、小英之友會，預計下週與目前出國的陳金德見面請益。

陳歐珀並發表「團結齊心．再造宜蘭光榮」聲明指出，初選期間，無論順逆，他及團隊成員都虛心視為一種試煉，坦然面對，以求茁壯成長。

他表示，未來，也將與所有關心宜蘭的縣民朋友，共同面對宜蘭當前的困境，展望未來，且邀集各界人士及學者專家提供意見，由下而上，匯集民意，擘畫並充實「活力宜蘭 進步新政」的縣政規劃內涵。（編輯：溫貴香）1070314

五福4/16上櫃 觀光股添生力蘋果傳攻燃料電池 特殊介...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan