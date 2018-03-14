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苗栗縣議員李聰祥涉貪案 二審改判7年

中央社2018/03/14 16:43
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春、管瑞平台中14日電）苗栗縣議員李聰祥強迫茶藝館讓他入股、詐取縣議會出席費，要求王姓警員提供勤務表，藉以讓茶藝館規避臨檢，台中高分院改判李聰祥7年徒刑，王姓警員10月徒刑。

李聰祥對於判決內容喊冤，強調自己沒罪。他指出，當初朋友開店邀他合股，只因隨口說了一句「若沒跟我合夥，有辦法做嗎？」就被解讀成強迫入股，非常不公平；至於申領議會經費，都是依照以往慣例，「大家都一樣」不知哪裡違法。

他也說，員警巡邏勤務分配更是「警局白板就看得到」何來洩密？李聰祥說，「這樣子判，乾脆叫我去死」將上訴到底。

台灣高等法院台中分院是在今天發布新聞稿表示，李聰祥為苗栗縣議會現任縣議員，入股苗栗縣苑裡鎮「春風茶坊」、「五月花KTV」、「一壺香茶藝館」等，越南籍女子陪侍娛樂場所事業，李聰祥在民國98年7月間，以強制方式取得「一壺香茶藝館」股東身分。

此外，李聰祥在102年10至12月間，持業務登載不實收據，向民主進步黨申請同年度全年每月新臺幣5000元補助，並在102年9月到12月間，3次未出席苗栗縣議會議程，卻詐取出席費、交通費及膳食費共計3675元。

另外，苗栗縣警局通霄警分局王姓警員，負責與縣議員、警友會及記者聯繫等事務，自102年11月起至103年4月止，按月將應保密的分局「各組支援外勤巡邏勤務計畫表」交付李聰祥，前後共計6次，藉以讓茶藝館規避臨檢。

案件經苗栗地檢署偵辦，李聰祥與王姓警員雖均否認犯罪，但檢察官審酌證人證述、通聯紀錄與相關跡證，李聰祥被依貪污治罪條例職務機會詐取財物罪、強制罪、行使業務登載不實文書罪起訴，王姓警員被依公務員交付國防以外應秘密文書罪起訴。

李聰祥經台灣苗栗地方法院判處貪污罪有期徒刑7年6月及偽造文書1年6月（得易科罰金），褫奪公權3年；王姓警員應執行有期徒刑10月（得易科罰金），緩刑3年。

案件經上訴台灣高等法院台中分院審理，法官認為，李聰祥身為縣議員，應珍惜選民託付、監督縣政，竟貪圖合夥利益強迫入股，且利用縣議員職務支領出席費詐取財物；王姓警員明知李聰祥背景，卻因要求交付勤務計畫表、有虧職守。

台中高分院審判長法官黃仁松、陪席法官唐中興與受命法官林宜民，今天改判李聰祥應執行貪污罪有期徒刑7年，褫奪公權3年，偽造文書有期徒刑4月（得易科罰金）；王姓警員維持原判10月徒刑，本案還可上訴。（編輯：陳清芳）1070314

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