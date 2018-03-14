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中央社

蘋果傳攻燃料電池 特殊介面浮出檯面

中央社2018/03/14 16:41
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）蘋果在燃料電池技術傳出新進展。外媒報導，蘋果開發特殊型介面，能連結可攜式裝置與燃料電池系統，控制燃料電池多重運作。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果持續開發燃料電池系統，不僅可提供電能，透過特殊型介面，更可應用在可攜式運算裝置。

這個特殊型介面包括電源和雙向通訊的設計，連結可攜式運算裝置和燃料電池系統的控制器。雙向通訊設計能讓可攜式運算裝置控制燃料電池系統的多重運作。

Patently Apple分析，若蘋果能將相關技術應用在iOS裝置，將對目前應用產生大幅升級的效果。

外媒先前報導，一家名為Intelligent Energy的英國企業，成功開發可應用在iPhone的氫燃料電池，運作效能可長達1星期，期間不用充電。

這款可重複充電的電池，透過結合氫和氧的化學變化來產生電力，只會產生少量的水蒸氣和熱。

Intelligent Energy可能與蘋果合作關係密切。Intelligent Energy先前在iPhone產品實現了燃料電池系統設計，而不需要改變iPhone裝置的尺寸與外型。

蘋果也積極深耕電池新技術。外媒先前報導，蘋果在層狀電池系統技術（laminar battery system）上獲得專利，可提供更多的能源容量，電池容積比可更高，電池續航力可更長，充電速度可更快。

國外媒體網站BGR先前報導，蘋果可能正在開發可提升電池續航力的軟體方案。

這個名為ABLE（Adaptive Battery LifeExtension）的技術，可應用在作業系統平台，可追蹤使用者的使用習慣、電池用量以及裝置充電的歷史，能讓電池管理技術更智慧化，此外，這個軟體方案也可預防iPhone過熱的風險。（編輯：李信寬）1070314

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