蘋果傳攻燃料電池 特殊介面浮出檯面

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）蘋果在燃料電池技術傳出新進展。外媒報導，蘋果開發特殊型介面，能連結可攜式裝置與燃料電池系統，控制燃料電池多重運作。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果持續開發燃料電池系統，不僅可提供電能，透過特殊型介面，更可應用在可攜式運算裝置。

這個特殊型介面包括電源和雙向通訊的設計，連結可攜式運算裝置和燃料電池系統的控制器。雙向通訊設計能讓可攜式運算裝置控制燃料電池系統的多重運作。

Patently Apple分析，若蘋果能將相關技術應用在iOS裝置，將對目前應用產生大幅升級的效果。