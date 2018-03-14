米其林評審員揭秘　摘星全憑這五大標準

第一本台北版《米其林指南》今（ 14 ）日正式對外發表，一共收錄 110 家餐廳，其中包含 36 家必比登推薦及 20 家摘星名單。米其林指南國際總監米高艾利斯（ Michael Elis ）於發布會後說明餐廳評鑑過程，由來自世界各地的評審員嚴格篩選，力求與其他城市呈現一樣的《米其林指南》標準。

這次台北版《米其林指南》花了 18 個月進行評選，評審員來自亞洲、歐洲及美國，他們會依據媒體報導及各種網路平台、部落客介紹，甚至還會詢問食材盤商銷往哪些餐廳，或是跟餐廳的主廚、服務員打聽平常會去哪裡吃飯，就像偵探一樣尋找餐廳資訊。

對於評審員的身份及資格，米高艾利斯說明，因為台北是第一次納入米其林評鑑，依照特別規定會由國際評審員來評選，未來也會在台灣進行選拔，訓練合格評審員，並會在世界各國輪調，確保評選標準可以保持一致性。

米高艾利斯強調，主廚不應是為米其林烹調，而是為他的客人而煮。依照其他國家經驗，當一個城市出現米其林指南，可以帶動美食產業的競爭感，讓餐廳及主廚會想積極爭取這份榮耀，也會有越來越多的國際觀光客到台灣品嚐美食，供應商需求增加，也會努力將食材品質提升，整體會有良好的發展。