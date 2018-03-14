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台北米其林指南公布 美食家：普獎多

中央社2018/03/14 16:48
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北14日電）首屆台北米其林指南今天公布，美食家王瑞瑤今天直言「一星餐廳有17家，普獎很多」，另外鼎泰豐、欣葉等餐廳都是遺珠，針對君品酒店頤宮獲3星，他表示，「不意外」。

首屆台北米其林指南今天公布，有20家餐廳入榜，其中一星餐廳有17家，包括文華東方酒店雅閣、大腕燒肉、吉兆割烹壽司、明福台菜餐廳和大三元酒樓，二星餐廳有2家，分別為祥雲龍吟日本料理和台北喜來登請客樓，三星餐廳則為台北君品酒店頤宮。

針對這份名單，美食家王瑞瑤今天接受中央社記者訪問時直言，「一星餐廳有17家，普獎很多」，認為台灣的餐廳還有努力空間，而她也點出這份名單「日本料理太多」，而有些像鼎泰豐、欣葉等台菜餐廳沒有上榜是這次米其林指南的遺珠。

針對君品酒店的頤宮成為全台唯一一間米其林三星餐廳，她也表示「不意外」，指出米其林一宣布要來台灣評鑑時，就有許多餐廳摩拳擦掌，甚至邀請「三星顧問」來教學，可見奪星是可以努力的，但她也擔憂，台灣的米其林三星餐廳水準不一定能追上鄰近國家，很多飯店這次也沒上榜，可見台灣還有努力空間。

美食作家陳靜宜今天受訪時表示，這次公布的名單在美食圈眼中「不意外」，都屬於主流範圍，唯一的黑馬是「大三元」酒樓，這間位在衡陽路的餐廳過去是很多政商名流「喬事情」的場所，餐點品質不在話下，不過隨著台北餐廳越開越多，已經沉寂好一陣子，這次出現在名單當中，可見米其林評審的視覺眼光大到足以容納不同的菜餚。

至於日本料理比例高，她則表示，台灣受日本文化影響深，因此日本料理在台灣發展得相當蓬勃，料理也相當成熟，這次日本料理家數多並不意外，而台菜在各大菜系中並不算是大宗，這次入上榜家數有3家並不算少數。（編輯：黃于）1070314

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