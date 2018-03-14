NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈APP併入電信帳單　小心金額破表晶華結盟洲際酒店　估進帳逾11億跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

霍金奮戰半世紀 漸凍人症發病平均活5年

中央社2018/03/14 16:48
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北14日電）物理學家霍金過世，他和漸凍人症共處55年。專家今天說，漸凍人發病後平均壽命約5年，霍金可能是「絕無僅有」非常特殊的狀況。台灣也有很多患者活10、20餘年，持續貢獻社會。

霍金（Stephen Hawking）在21歲確診罹患漸凍人症，隨病情逐漸加重後，全身癱瘓已久、只能透過電腦發聲，今天過世，享壽76歲。有別於漸凍人發病後平均2至5年壽命，霍金和疾病奮戰了55年。

台北榮民總醫院神經內科主治醫師李宜中下午受訪表示，漸凍人症是肌萎縮性側索硬化症（AmyotrophicLateral Sclerosis，ALS），是一種運動神經元退化、喪失的疾病，會逐漸造成全身肌肉萎縮、無力。通常初期會從身體某一部位開始，如手、腳、口咽，但感覺神經沒有受到侵犯，患者意識清醒，智力思想不受影響。

李宜中說，根據台灣健保資料庫，漸凍人症的年發生率是10萬分之0.5，每年新發生人數約100多人。從台灣統計資料發現，漸凍人從確診到死亡，平均存活約5年多。

不過，因漸凍症者病症差異大，李宜中說，臨床上有些病人只能存活幾個月，但也有病人活10幾20年。但要像霍金一樣和疾病共處55年，「可能是絕無僅有，非常特殊的狀況」。

李宜中說，漸凍人症目前無藥可治癒，只能用藥延緩病程惡化速度。漸凍病友能不能維持生命的關鍵是口咽吞嚥功能不好、呼吸動作缺乏肌肉帶動，導致營養匱乏、缺氧、全身器官損害、肺炎。不過，若能維持好的照顧品質，就算功能喪失，病人的生命仍相對能延長。

漸凍人的餘命「難以預期」，李宜中說，根據臨床經驗，目前存活10、20年者，可能跟發病時比較年輕、發病部位是手或腳，而非容易致命的口咽部位；以及少部分漸凍人症和基因突變有關，有些型別的基因突變比較凶猛，會讓病程縮短。但還需要更多學術研究釐清，為什麼有些漸凍人能存活較長。

漸凍人協會秘書長劉琬怡受訪時表示，漸凍人因肌肉、呼吸功能會逐漸衰竭，平均3至5年就會面臨要不要氣管切開的抉擇。氣切後若有良好照顧，有些病友可活到20幾年，但要面對龐大的醫療照護費用。

劉琬怡說，好幾名存活20幾年的病友，如漸凍人協會常務理事陳銀雪，她全身僅剩下1根腳趾能動，腳指就是她跟外界溝通的工具。但她不因肢體而受限，持續幫病友發聲，也曾用腳趾寫信給市政府，爭取台中市身障者權益，促成台中醫院成立曙光照護中心，專門照顧漸凍人。

陳銀雪也曾把經歷寫成「活出第十九層」一書，她說，曾以為自己的經歷讓她身陷比十八層地獄還悲慘的第十九層，但靠著愛，她活出生命的價值，「活出第十九層」。

另一名病友林月姑發病至今也已存活20幾年，她生病前是服裝打版師，現在只剩一根手指可以動，但面對生命的挑戰，她自認應發揮「生命的殘餘價值」，至今仍到處去學校、監獄談生命教育，感動無數學生和受刑人。（編輯：陳清芳）1070314

UN去年接獲百起性虐指控 ...汪洋全票當選中國全國政協主...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan