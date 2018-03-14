廣編／SOFINA「iP土台美容液」在台滿週歲

SOFINA的超人氣商品「iP土台美容液」，正式登台迄今滿一年。濃縮30多年的研究精華，體現獨創「生命美容科學」的「iP土台美容液」，不僅在台灣創下超高話題性、獲得網友們一致壓倒性好評，也成為百貨週年慶必買必囤貨的明星商品。其實「iP土台美容液」早在登台前，已於日本引爆搶購熱潮，不僅年度銷售量突破2,000,000瓶*1、創下精華液銷售NO.1*2的亮眼佳績，更獲選日本第一名*3的明星精華液。這次為了歡慶「iP土台美容液」在台上市一週年，SOFINA特邀女神王思平擔任時代百貨專櫃一日店長，也邀請了美妝保養專家李明川現場示範保養手技，更因應廣大愛用者的需求，推出「iP土台美容液」補充瓶，讓美麗永不止息，透現源源不絕的水潤彈力。

近年從名模轉型演員的女神王思平，平時注重肌膚保養的她，透露自己因工作的關係，常搭飛機飛來飛去，面對不穩定的外在環境因素，她無論再忙再累，都會好好保養再休息，也強調挑選保養品前要先了解自身肌質，再依肌膚狀況確實做好保養，因此她力邀大家靠櫃體驗SOFINA自日本銀座引進的「Beauty Power Station美肌活力檢測站」，由高端肌膚觀察儀器分析膚況，繪出個人化八角形鑽石數據圖，再透過「700倍角質狀況觀測」放大判斷肌膚狀態、「美肌活力檢測」了解自身肌膚賦活力，最後由專業的美容師給予全方位建議，找到正確的保養之道，讓肌膚再一次煥發耀眼亮采。

王思平接受訪談時，透露自己的演員工作常需要重複上妝，再加上日夜顛倒、作息不規律，導致肌膚狀況時好時壞；「每天早上洗完臉後，會使用iP土台美容液按摩臉部、調理肌質；每次使用時，有兩千萬個比毛孔還小的碳酸氣泡，使美容液迅速滲透肌膚底層，提升美肌賦活力；每次使用後，我的肌膚像是喝飽水般的Q彈透亮，上妝後也能維持長時間的自然光澤感。」

歡慶「iP土台美容液」登台週年的活動現場人潮熱絡，現場閃光燈此起彼落，可見女神魅力無法擋。