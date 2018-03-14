美對加新聞用紙增稅 貿易關係更緊繃

引入加拿大非塗佈磨木漿紙的美國進口商，如今將須支付相當進口價22.16%的保證金。

美國堅稱，加拿大銷往美國的非塗佈磨木漿紙售價低於合理價格。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國政府今天宣布，對加拿大進口的一種新聞用紙課徵反傾銷稅，進一步加劇美加兩國間的貿易緊張關係。

經美國「北太平洋紙業公司」（North PacificPaper Company）投訴後，當局作出這項決定。

美國和加拿大互為彼此最大貿易夥伴，但自川普去年一月上任以來，雙方關係已趨緊繃。

加拿大政府說，美國這項新措施「令人失望」。

加國外交部長和自然資源部長發表聲明說：「任何關稅將對美國報業造成直接和負面影響，尤其是在小城鎮，將致美國印刷業流失工作機會。」

美國作出上述宣布之際，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）正在華府共商雙邊貿易關係。（譯者：劉文瑜/核稿：張佑之）1070314