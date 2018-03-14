影／中市豐樂公園整修像墓園　民眾毛毛的

豐樂雕塑公園建於民國83年，是一座立體雕塑公園，園區面積達6.4公頃，裡頭有人工湖、活動中心、森林步道、大綠草地、兒童遊憩區以及景觀瀑布，而湖上的拱橋建築與紅色屋頂的活動中心更成為豐樂雕塑公園的代表景觀。成了當地新興景點，也帶動觀光熱潮。

台中市南屯區豐樂雕塑公園占地廣闊，風景優美，加上擺放著知名雕塑大師作品，成了觀光景點，市府最近進行綠美化整修，附近居民發現，公園入口處裡造型像墓園一門一門方位不同的墳墓，相似度100%。散步民眾說，為什麼設計成這樣，讓人看得心裡發毛。



▲豐樂雕塑公園進行綠美化整修，出現像墳墓不同方位造型（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.14)

最近，市府在豐樂雕塑公園進行綠美化整修，當地居民感到高興，在散步中注意工程進度，期待新風貌，但近日發現入口處，鋪面及設施像墳墓不同方位造型，向豐樂里長陳建州反應，希望市府建設局改變造型。

豐樂里長陳建州表示，綠美化工程整修，市府有說明過程，但整修意示圖中，並沒有顯示如此造型，現在出現像墳墓中的「墓袖」，感到非常訝異，設計規劃師不懂嗎？一處非常優美公園搞成如此造型，希望市府相關單位應改變造型。

居民呂先生說，市政府整修綠美化非常高興又期待，每天來公園運動，並注意工程進度，最近在運動中發現公園多出新墓園，看得心裡發毛。他說，墓園內的墓園，一般墓碑後有半圓形造型「墓袖」，相似度100%。為什麼設計成這樣不曉得。