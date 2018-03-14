廣編／破天荒　大咖齊聚送百萬　Up答人秀強勢登場

直播熱潮持續升溫，全名遊戲的時代到來，各家平台紛紛推出問答節目應戰。全球最大直播平台Uplive打造史上最高規格的直播綜藝答題節目『Up答人秀』，將演藝大咖齊聚一堂，並祭出高達百萬元的過關獎金，3月14日起每晚9點在Uplive直播與大家見面。
當冰冷的知識問答碰上趣味十足的綜藝節目，會蹦出什麼樣的火花？現今答題類型內容大多趣味性不足，Uplive看準直播互動優勢，將綜藝結合知識，推出新型態綜藝知識問答，破天荒將大咖齊聚一堂：『徐乃麟、曾國城、黃子佼、沈玉琳、盛竹如、小禎、梁赫群、曹西平、阿Ken、陳漢典』等知名藝人輪番上陣，並親自訂製專屬考題，與用戶鬥智拼獎金。
參與感和即時性為直播類型的一大特色，綜藝答題節目Up答人秀也首創將風靡電影圈的『彩蛋橋段』容入節目中，全面增加可看性和期待感，同時提升用戶的過關機率，贏得獎金更輕易；此外，也大方祭出台灣直播史上最高的百萬獎金，天天10萬元等著用戶來爭奪。多元的專業知識題目融合時下最新的話題，讓用戶們隨時與潮流接軌。
直播平台Uplive遍佈全球，用戶高達5000萬人，秉持著開創新局的多元發展，結合知識問答及綜藝內容，打造全新直播綜藝答題節目『Up答人秀』，Uplive執行長葉冠義表示：『如何將知識學習變得更有趣，這一直是我們思考的方向。』也期盼提升全民即時求知的學習風氣，3月14日起每晚9點在Uplive平台準時開播，預計將答題節目帶起另一波熱潮。