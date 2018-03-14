對惠台政策持觀望態度　海基會：許多台商想返鄉投資

海基會發言人管安露（14）表示，海基會一直有跟在陸台商持續關注，據海基會了解，許多台商都對中國大陸推出的31項惠台措施持觀望態度，因為這些措施並非法律條文，能否具體落實，還有待後續觀察。她也強調，海基會經貿處長久以來扮演台商之間的橋梁，現在有不少台商基於各種原因，向海基會表達「返鄉投資」的意願，「希望這是好的開始，政府竭誠歡迎台商能夠返鄉投資，或進行南向政策。」

管安露表示，和台商密切持續的溝通，一直是海基會例行性的工作之一，海基會也有就31項惠台措施和台商進行溝通討論，目前也還在持續溝通中。目前大部分台商對惠台措施的反應，都認為「如果對台灣企業或人民有利」，他們樂觀其成，但因為這些措施都只是政策性的宣示，類似行政命令，不是法律條文，因此能不能夠具體落實，仍有待陸方後續的措施，以及具體的施行細則出來後才能知道，也要看地方政府實施時，是否有不同的狀況，「台商對惠台31項措施多持觀望態度」。