對惠台政策持觀望態度　海基會：許多台商想返鄉投資

海基會發言人管安露（14）表示，海基會一直有跟在陸台商持續關注，據海基會了解，許多台商都對中國大陸推出的31項惠台措施持觀望態度，因為這些措施並非法律條文，能否具體落實，還有待後續觀察。她也強調，海基會經貿處長久以來扮演台商之間的橋梁，現在有不少台商基於各種原因，向海基會表達「返鄉投資」的意願，「希望這是好的開始，政府竭誠歡迎台商能夠返鄉投資，或進行南向政策。」
管安露表示，和台商密切持續的溝通，一直是海基會例行性的工作之一，海基會也有就31項惠台措施和台商進行溝通討論，目前也還在持續溝通中。目前大部分台商對惠台措施的反應，都認為「如果對台灣企業或人民有利」，他們樂觀其成，但因為這些措施都只是政策性的宣示，類似行政命令，不是法律條文，因此能不能夠具體落實，仍有待陸方後續的措施，以及具體的施行細則出來後才能知道，也要看地方政府實施時，是否有不同的狀況，「台商對惠台31項措施多持觀望態度」。
據了解，許多台商即使到大陸那邊發展的很成功，但基於回饋家鄉、返鄉重新扎根、進行產業升級，或想家的因素，並不是每一位台商都想留在大陸，反而有許多優秀的台商希望返鄉貢獻，而當這些台商願意回來台灣，海基會的相關單位，都會給予完善的幫助，管安露說，「現在已經有不少台商表達這樣的意願，海基會也都在協處當中」，政府竭誠歡迎台商能夠返鄉投資，或進行南向政策，如果需要海基會幫助，「只要是能力所及之處，海基會都會盡力給予幫助」。
至於有意願返鄉的台商，具體數目是多少？管安露僅說，具體數量很難統計，「但有一定的數量，目前還在持續關注中。」
此外，針對在大陸的台商青壯二代，管安露也強調，海基會除了密切關注外，也和他們保持聯繫，關心他們在大陸的創業情況；而大陸力推的青創基地孵化器，因不屬於海基會的業務範圍，並沒有和他們聯絡。