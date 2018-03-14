NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈APP併入電信帳單　小心金額破表晶華結盟洲際酒店　估進帳逾11億跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

北市水災防汛演練 國軍浮門橋車將參演

中央社2018/03/14 16:58
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者黃麗芸台北14日電）為確保台北市防災應變機制順利運作，台北市消防局今年舉行7場區防災演習，明天登場的「水災防汛演練」將首見國軍M3浮門橋車參演。31日還有全台首次的火山災害無腳本兵推。

近年來災害類型漸趨多元，相關災防工作及風險管理也須隨時因應改變，台北市政府為強化相關整備工作，今年也舉辦年度災害防救演習，內容朝因應複合式災害規劃，且規模更勝以往。

根據消防局資料指出，今年災防演習區分為7個場次，率先登場的是明天在美堤河濱公園舉辦的「水災防汛演練」，除驗證各項水災應變機制外，國軍五三工兵群也特別出動M3浮門橋車參演。

消防局整備應變科科長呂佳憲今天接受中央社訪問時說明，M3浮門橋車為水陸兩用車輛，當橋梁斷裂時，M3浮門橋車可以在水中以多輛串連成為水中浮橋，以利人員裝備物資運送，明天預計將有百名國軍和3輛M3浮門橋車一起演練。

呂佳憲指出，今年演習重頭戲為31日在北投復興崗登場的「震災及火山災害搶救演練」，將結合國軍、民力、事業單位、跨縣市支援，以及日本東京、橫濱和韓國首爾的國際搜救隊進行整合性演練。

他說，31日演習將首次結合災防告警訊息發布，包括士林區、北投區等特定區域民眾都會收到警訊；其次則進行管制和疏散作業，當中也包括收容和安置規劃。由於現在國際救援普遍，呂佳憲表示，這次也邀請鄰近國日本和韓國搜救隊員約15人參與演習，以建立跨國救援機制。

呂佳憲提到，火山爆發通常有徵兆，可預先因應、疏散，但連帶引發的火山灰災害也不容小覷，所以26日將先進行「火山災害兵棋推演」，針對火山灰飄散後，對於松山機場及桃園機場航道影響、翡翠水庫水質沉澱處理應變、影響人類呼吸道是否停班課等措施，先進行兵推討論。

其他演習項目還包括古蹟文化資產搶救演練、纜車高空人命救援、國際支援與民間企業參與及11區防災公園跨夜收容等，以驗證各單位災防整備狀況，隨時做好準備。（編輯：李錫璋）1070314

旅館投資案喊卡 南市府：...8旬嬤與出養美國寄養兒視訊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan