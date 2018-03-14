中金：區塊鏈具顛覆者潛質 警惕烏托邦故事下泡沫風險

據 Wind 統計顯示，2018 年以來至 3 月 13 日，區塊鏈指數已經上漲 9.83%，在題材概念股中漲幅居前。具體到個股，被市場稱為區塊鏈龍頭的易見股份 (600093-CN) 漲幅達 57.84%，但這還不是最高的漲幅，用友網路 (600588-CN) 以 89.22% 的漲幅居於首位。科藍軟體 (300663-CN)、暴風集團 (300431-CN)、新晨科技 (300542-CN)、贏時勝 (300377-CN)、精准資訊 (300099-CN) 年初至今的漲幅分別為 44.03%、35.14%、31.76%、25.16%、24.46%。

中金公司電腦分析師盧婷表示，區塊鏈具備顛覆者潛質，但需要警惕烏托邦故事下的泡沫風險。大概有 30 多家上市公司涉及區塊鏈概念，基本上以股權投資和預研為主，基本沒有成體量的收入。可以關注相關公司的技術投入和商業落地進展，但不建議盲目炒作相關標的。

二級市場上，區塊鏈概念股被熱炒，市場投資者最關心的問題則是區塊鏈技術的具體技術落地和商業場景應用進展情況。

盧婷在接受《澎湃新聞》採訪時表示，從區塊鏈應用的商業模式上看，主要有幾個方向：一是加密貨幣投資，涉及交易所 / 錢包廠商、礦機生產商、礦池組織等；二是 ICO 融資，ICO 主體、交易所、仲介機構等；三是區塊鏈技術服務，即説明將區塊鏈技術應用於各種行業，涉及公鏈 / 區塊鏈雲、應用平臺等；四是衍生應用及服務：包括數位資產管理、眾籌等。

Wind 資料顯示，2018 年以來已經有 6 家上市公司發佈主題為區塊鏈業務進展的相關公告，其中包括精准資訊、愛康科技 (002610-CN)、歐浦智網 (002711-CN)、商贏環球 (600146-CN)、遠光軟體 (002063-CN)、中南建設 (000961-CN)。而根據上述上市公司發佈的公告來看，主要屬於「區塊鏈技術服務」方向。

針對區塊鏈技術的發展程度，盧婷表示，區塊鏈技術目前屬於早期階段，如果用 Garnter 曲線描述，目前還處於觸發期。而關於區塊鏈技術的具體落地也在探索過程之中。

談及應用，盧婷指出，區塊鏈將在金融行業最先落地。一方面是供應鏈金融，在目前的供應鏈金融環境下，貿易和金融環節的資訊不能充分對接，存在極大的信用風險。應用區塊鏈技術可以做應收賬款、票據、倉單等資產確權，並留下資料存證，從而降低金融機構的風險；另一個方面是跨境支付，如 Ripple 在區塊鏈上建立了一個全球化的開放支付網路。

但中泰證券分析師戴志峰則認為，區塊鏈技術在金融行業的應用進展緩慢，大規模低於預期，大型金融機構之間難以形成聯盟鏈，作為大型金融機構對於話語權的要求高，各家金融機構本身的系統和業務存在差別，在技術標準的制定上很難以平等的方式達成協議，大規模應用很難一蹴而就。

盧婷表示，目前二級市場上區塊鏈概念仍然是主題投資。大概有 30 多家上市公司涉及區塊鏈概念，基本上以股權投資和預研為主，基本沒有成體量的收入。我們認為可以關注相關公司的技術投入和商業落地進展，但不建議盲目炒作相關標的。

據中金公司統計，目前約有 30 餘家 A 股上市公司涉足區塊鏈技術，股權投資和預研是主要方式。