8旬嬤與出養美國寄養兒視訊 互訴10年相思

柔柔民國96年8月出養至美國猶他州，屏東家扶為柔柔舉辦歡送會，黃淑玲說，當時的柔柔與蔡嬌見雖然難以分離，但柔柔帶著淚，堅定地告訴蔡嬌見，她會勇敢，請阿嬤一定要健康，當時的柔柔很擔心再也看不到阿嬤。

屏東家扶中心社工督導黃淑玲表示，今年18歲的柔柔為腦性麻痺兒，出生3天就由蔡嬌見照顧，雖然生母不再支付保母費用，但蔡嬌見疼愛柔柔，仍持續照顧孩子直到屏東縣政府協助，將蔡嬌見轉為寄養家庭，由屏東家扶服務。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東家扶透過視訊，讓82歲的蔡嬌見和她照顧過近8年、出養到美國的寄養兒柔柔見面，45分鐘視訊互訴10年相思，時而落淚，時而開心，或是感謝祝福，讓在場人也紅了眼眶。

出養到美國的柔柔今年要讀大學，10年來從未忘記「阿嬤」，很期待找到蔡嬌見分享她的快樂，透過搜尋，找到當時處理柔柔出收養的工作員Sally臉書，輾轉由屏東家扶社工督導黃淑玲展開尋找蔡嬌見的使命，黃淑玲表示，她透過戶政事務所的協助，尋找了一個月，才找到蔡嬌見目前在高雄的安養院，而蔡嬌見也天天思念柔柔，把柔柔的照片放在枕邊。

當安養院社工告知蔡嬌見，有個美國女孩要和她說話，蔡嬌見不相信，直到昨天Sally與黃淑玲等人攜帶電腦到安養院，蔡嬌見掉著淚說，她從沒想過還能和柔柔見面。

打開視訊，電腦的另一端已是凌晨2時，祖孫兩人距離1100公里，10年的思念化為淚水與笑容，已經不會說中文的柔柔透過Sally的翻譯，祖孫訴說過去的小故事。蔡嬌見說，她一直想著出養柔柔是否正確，柔柔回答，很感謝阿嬤為她的人生做了最正確的決定，現在她就讀資優班，有著愛她的收養家庭，一路幫助她的復健醫師，期待自己能就讀復健相關科系。

柔柔說，她要做到阿嬤以前經常告訴她的，現在接受別人很多的幫助，未來要成為助人的人，她也說，要開始學中文，未來能跟阿嬤通訊。

柔柔對阿嬤道盡感謝，祝福阿嬤一定要健康，蔡嬌見說，她終於可以放下10年的牽掛，這是她最快樂的一天。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070314