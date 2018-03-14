NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈APP併入電信帳單　小心金額破表晶華結盟洲際酒店　估進帳逾11億跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

8旬嬤與出養美國寄養兒視訊 互訴10年相思

中央社2018/03/14 16:59
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東家扶透過視訊，讓82歲的蔡嬌見和她照顧過近8年、出養到美國的寄養兒柔柔見面，45分鐘視訊互訴10年相思，時而落淚，時而開心，或是感謝祝福，讓在場人也紅了眼眶。

屏東家扶中心社工督導黃淑玲表示，今年18歲的柔柔為腦性麻痺兒，出生3天就由蔡嬌見照顧，雖然生母不再支付保母費用，但蔡嬌見疼愛柔柔，仍持續照顧孩子直到屏東縣政府協助，將蔡嬌見轉為寄養家庭，由屏東家扶服務。

柔柔民國96年8月出養至美國猶他州，屏東家扶為柔柔舉辦歡送會，黃淑玲說，當時的柔柔與蔡嬌見雖然難以分離，但柔柔帶著淚，堅定地告訴蔡嬌見，她會勇敢，請阿嬤一定要健康，當時的柔柔很擔心再也看不到阿嬤。

出養到美國的柔柔今年要讀大學，10年來從未忘記「阿嬤」，很期待找到蔡嬌見分享她的快樂，透過搜尋，找到當時處理柔柔出收養的工作員Sally臉書，輾轉由屏東家扶社工督導黃淑玲展開尋找蔡嬌見的使命，黃淑玲表示，她透過戶政事務所的協助，尋找了一個月，才找到蔡嬌見目前在高雄的安養院，而蔡嬌見也天天思念柔柔，把柔柔的照片放在枕邊。

當安養院社工告知蔡嬌見，有個美國女孩要和她說話，蔡嬌見不相信，直到昨天Sally與黃淑玲等人攜帶電腦到安養院，蔡嬌見掉著淚說，她從沒想過還能和柔柔見面。

打開視訊，電腦的另一端已是凌晨2時，祖孫兩人距離1100公里，10年的思念化為淚水與笑容，已經不會說中文的柔柔透過Sally的翻譯，祖孫訴說過去的小故事。蔡嬌見說，她一直想著出養柔柔是否正確，柔柔回答，很感謝阿嬤為她的人生做了最正確的決定，現在她就讀資優班，有著愛她的收養家庭，一路幫助她的復健醫師，期待自己能就讀復健相關科系。

柔柔說，她要做到阿嬤以前經常告訴她的，現在接受別人很多的幫助，未來要成為助人的人，她也說，要開始學中文，未來能跟阿嬤通訊。

柔柔對阿嬤道盡感謝，祝福阿嬤一定要健康，蔡嬌見說，她終於可以放下10年的牽掛，這是她最快樂的一天。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070314

北市水災防汛演練 國軍浮...聯發科發表P60晶片 攜手...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan