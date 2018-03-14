迷你學校文武合一　仁和龍鳳獅隊蟬聯三冠王

雲林縣大埤鄉仁和國小龍鳳獅隊，在上周教育部指定的中華盃龍獅錦標賽中蟬聯三冠王，分別獲得台灣獅單獅組、台灣獅多獅組、傳統南獅多獅組等三組項全國冠軍，其中的傳統南獅組，更是在8縣市16支優秀隊伍中脫穎而出蟬聯冠軍。
仁和國小雖是僅有58人的迷你小校，但該校舞獅隊在校長洪千惠傾力推動，和教練吳登興的指導下，5年內不斷逆勢獲獎，獲得近20座全國舞獅冠軍獎座，也證明偏鄉小校和千人大校教學不打折，同樣具有培養文武全才的競爭力，不只獲得教育部閱讀磐石獎，民俗體育運動一樣全國連霸，證明會舞獅的小孩更會讀書。
校長洪千惠指出，仁和國小推展龍鳳獅藝陣，緣起於雲林縣百年藝陣龍鳳獅技藝，在15年前由當年的校長楊金定和李彥平老師、吳登興教練開始推動，起念希望將逼近失傳的龍鳳獅技藝在學校活化並產出學校特色讓運動調節讀書的專注，推動後社區人士還跟學校反應早期在村內失傳的龍鳳獅技藝，想不到也能在仁和國小獲得重生，推動以來家長相當支持，近五年更是果實累累獲獎不斷，連獲六座雲林之光，學生的表現讓雲林縣在龍獅運動佔有重要的一席之地.
教練吳登興指出，為讓龍鳳獅技藝更廣大推展，將自３月23日起共計15週的每週五上午９時30分，由雲林縣政府專案補助開辦免費的龍鳳獅成人班，名額僅限15人，並提供午餐，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。