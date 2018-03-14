迷你學校文武合一　仁和龍鳳獅隊蟬聯三冠王

雲林縣大埤鄉仁和國小龍鳳獅隊，在上周教育部指定的中華盃龍獅錦標賽中蟬聯三冠王，分別獲得台灣獅單獅組、台灣獅多獅組、傳統南獅多獅組等三組項全國冠軍，其中的傳統南獅組，更是在8縣市16支優秀隊伍中脫穎而出蟬聯冠軍。

仁和國小雖是僅有58人的迷你小校，但該校舞獅隊在校長洪千惠傾力推動，和教練吳登興的指導下，5年內不斷逆勢獲獎，獲得近20座全國舞獅冠軍獎座，也證明偏鄉小校和千人大校教學不打折，同樣具有培養文武全才的競爭力，不只獲得教育部閱讀磐石獎，民俗體育運動一樣全國連霸，證明會舞獅的小孩更會讀書。