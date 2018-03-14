看戲看亂彈　共樂軒旗幟飄搖大稻埕

成立時間與中華民國同年的共樂軒，至今已有107年的歷史，為稻江八大軒社之一。過去大稻埕商人為了慶祝霞海城隍廟遶境，而成立共安樂社。大正元年（西元1912年）北管子弟團擷取共安樂社的共樂二字成立共樂軒，而神將班則成立靈安社，至今二者始終維持分庭抗禮良性競爭的關係。

廟會遶境少不了陣頭軒社來熱鬧，聽慣了流行音樂和古典樂的我們，對此相當陌生。若信仰不同宗教，更是不知如何欣賞，常言道：「看戲看亂彈，吃肉吃三層」，想要理解其中精隨，不如直接走訪位在大稻埕的共樂軒。

共樂軒供奉田都元帥與西秦王爺，對於北管略為熟悉的人便會知道，福祿（古路）派奉祀西秦王爺，西皮（新路）派奉祀田都元帥。早期不同派別的劇團會拿著自己的神像互相叫囂械鬥。現在因彼此交流頻繁，而常有兩神兼奉、雙教兼學的狀態。

與職業演出團體不同的是，共樂軒仍維持過去子弟戲的初衷。子弟戲指的是傳統農業社會，人們利用閒暇時間，自主組成的演出團體，以地方廟會、節慶、婚喪喜慶為主，具有聯誼和服務性質，不以營利為目的。曾經有人提供百萬報酬，請共樂軒南下演出，他們依然不為所動。

共樂軒在一代傳奇人稱城哥的蔡金塗領導下，更加蓬勃發展。與全台軒社皆有往來，遶境採點評分無人敢有異議。每回出陣百面旗幟一攤開，排場氣勢強大都是無人能及。軒館中更保留老師兄蒐集各處龍銀所製成的銀旗，目前礙於人力暫不開放讓大眾參觀。

隨著社會型態改變，軒社也受到影響。首先人員招募就是一大困難，因新聞媒體的渲染，使大眾無法理解子弟軒社與職業陣頭的差別，即使有心進入校園推廣北管，也會遭到家長強烈反彈。學習音樂若沒有適當的場地，聲音干擾鄰居引起紛爭，又是一大困難。

即使如此仍無法澆熄共樂軒對於傳承的熱情，不僅是技藝、包含品格、精神也是他們想要努力傳達給世人的寶藏。

資料來源：

臺灣大百科－共樂軒

張靖委／從臺北共樂軒文物看戒嚴時期的民俗發展

台北共樂軒

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