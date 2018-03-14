濃濃日式風情　舊關西分駐所在地茶人奉茶

▲有近百年歷史的舊關西分駐所所長宿舍為新竹縣定古蹟，將於周末開放展出珍藏老照片及在地茶人奉茶系列活動。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.14）

擁有近百年歷史的舊關西分駐所為新竹縣內唯一警察衙署的縣定古蹟，造型典雅，其後方的所長宿舍具有濃厚的日式風情；為讓民眾一睹「關西大客廳」風采，自17日起每周六周日上午9時至12時及下午1時30分至5時開放參觀，平日接受團體預約開放。

開館首周搭配「緩緩生活節」系列活動，17日、18日下午2時至4時，在關西分駐所所長宿舍辦理珍藏老照片展覽及在地茶人奉茶系列活動，縣長邱鏡淳邀請大家來趣關西。

邱鏡淳表示，感謝客委會等中央部會補助，關西分駐所於98年公告為縣定古蹟，100年完成調查研究、103年完成修復設計、於106年修復工程完工，今年進行試營運；文化局長張宜真邀請關西在地鄉親、社區一起加入，藉保存部分建築物作為公共教育推廣，並適度提供社區發展、地區藝文展演使用之空間，期盼增益地方文化資產的保存價值，活絡關西老街區的生命力。



▲搭配「緩緩生活節」系列活動，展出珍貴的歷史記憶老照片。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.14）

所長宿舍首場特展以家戶珍藏的老照片為主，邀請發動連署保存關西舊所長宿舍的東興社區為共同策展單位；打開社區家裡的老木櫃抽屜，挑選相簿裡經典、別具紀念意義的影像，並訪談蘊藏其中的故事，讓這些封存許久的老記憶，重現一張張讓人尋味的容顏，以及抒發對故舊、對家鄉濃厚的情感。

17日下午2時至4時在關西分駐所所長宿舍辦理老照片展覽及奉茶活動，並結合「緩緩生活節—關西週」上午10時至下午3時在關西古蹟群辦理穿街走巷玩古蹟；下午12時30分至14時30分在關西分駐所警察廳舍辦理古蹟音樂會及在地藝文展；下午3時至7時在東安古橋辦理音樂會。融合深度導覽解說，帶領民眾認識、探尋台三線的在地文化特色。



▲舊關西分駐所為新竹縣定古蹟，造型典雅，具有濃厚日式風情。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.14）

活動最後並有「遊台三 送好禮」大摸彩，將送出緩緩生活節手冊集章活動最大獎「1萬元全聯卷」，精彩豐富活動，歡迎各界朋友一起來關西歡度周末，把大獎抱回家。