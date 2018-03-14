影／蒐集「噴火龍」17年被笑　他這張卡片價值破千萬

該名男子過去和年幼的兒子一起蒐集寶可夢卡片長達 17 年，而他也成為不折不扣的寶可夢迷，如今手遊「 Pokémon GO 」在全球再度掀起寶可夢風潮，讓他決定趁這個時候將這些卡片割愛典當。

史上最貴的「噴火龍」！美國一名男子日前拿著珍藏多年的「寶可夢卡」去典當，還特別介紹這些卡片價值連城，此話一出卻讓當鋪老闆噗哧一笑，認為男子根本在開玩笑。不料經專家鑑定後，才發現這些卡片總價值至少 38 萬美金（約新台幣 1110 萬），其中一張「 10 級的初版噴火龍」甚至要價高達 5 到 10 萬美金（約新台幣 145 萬至 290 萬元），讓老闆聽了不敢置信。

他向當舖老闆表示，這些卡片價值連城，更指出其中一張「 10 級的初版噴火龍」是夢幻逸品，每張價值約 5 到 10 萬美金，但老闆聽了卻不以為意，質疑「這不就是 8 歲小孩在玩的卡片遊戲？」便找來專家鑑定。



▲男子蒐集寶可夢卡片長達 17 年，其中包刮多張初版卡片、10 級卡片，都是全球少有的。（圖／翻攝自YouTube）

沒想到鑑定結果一出驚呆老闆，由於有些初版卡片「全世界只有一張」，且其中還包括 10 張被 PSA（全球卡片鑑定機構權威之一）鑑定為 10 級的卡片，在全球不超過 50 張，粗估全部總價值至少 38 到 39 萬美金（約新台幣 1110 萬到 1140 萬元）。

老闆聽完分析後自認孤陋寡聞，由於自己對寶可夢一無所知，無法向其他客人介紹這些卡片的價值，便拒絕收下，但也因此上了一課，讓他對寶可夢大開眼界。



▲老闆聽到這些寶可夢卡片價值 38 萬美金，簡直不敢置信。（圖／翻攝自YouTube）