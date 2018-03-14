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晶華出售部分麗晶控制權予洲際酒店 挹注業外逾11億

鉅亨網2018/03/14 17:10
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連鎖飯店集團晶華 (2707-TW)今 (14) 日召開董事會，通過與英國洲際國際酒店集團 (IHG) 成立合資公司 Regent Hospitality Worldwide, Inc. (RHW)，由晶華持股 49%，同時，晶華將轉讓旗下 Regent Global Holdings 子公司持有的麗晶海外經營管理權 51% 股份予 IHG 以共同拓展 Regent ，可挹注晶華業外收益 3930 萬美元(約新台幣 11.5 億元)。

晶華董事長潘思亮認為，這次的合作案可說是全球飯店集團必要的結盟，而晶華將更加專注在發展台灣飯店市場，以及海外晶英和捷絲旅的擴展計畫。

在合資案成立後，RHW 公司董事長仍由潘思亮擔任，為了展現誠意，IHG 也將改裝香港洲際酒店成麗晶酒店，雙方希望透過此計畫，快速將 Regent 品牌拓展至全球，中長期目標達 40 家據點、共 1 萬間房間。

晶華說明，目前全球僅 6 家麗晶酒店，至 2020 年前再開出印尼雅加達、越南富國島和中國哈爾濱據點，不過，距離中長期計畫還有很大的成長空間，未來可望藉此加速麗晶在國際間的擴張速度和版圖。

另一方面，晶華說明，交易案完成後可挹注業外收益 3930 萬美元，預計下半年陸續入帳。

IHG 旗下擁有 5300 家酒店，在全球超過 100 個國家中營運的總客房數將近 80 萬間，品牌包括有 InterContinental、Kimpton、Indig 等，參與 IHG Rewards Club 的會員人數超過 1 億人。

雙方在進行簽約的同時也對外宣布，位於香港九龍尖沙咀、坐擁維多利亞港無敵海景的洲際酒店 InterContinental Hong Kong 將進行全面性的大規模裝修，重新更名為香港麗晶酒店，並訂於 2021 年開幕，此代表麗晶品牌將重返香港，並被打造成為最受矚目的全球旗艦店。

晶華股價日 K 線圖。
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