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山坡保育區非法耕作解套　農民合法租用可安心耕作

記者簡勇鵬／雲林報導2018/03/14 17:57
▲立委張麗善說明山坡地保育區已解除擱置，農民能合法租用安心耕作。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.03.14
▲立委張麗善說明山坡地保育區已解除擱置，農民能合法租用安心耕作。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.03.14

雲林縣古坑一八○一山坡地保育區農地，長期因政策改變導致一半土地合法、一半土地非法，讓被列為非法耕作農民受到不合理對待，經立委張麗善長達半年努力，終獲內政部營建署同意解除，14日下午３點在古坑的說明會中，向鄉親說明被擱置十一年的古坑段、建德段、棋東段1027筆土地，原被列非法占用的「宜農地」全數核定，讓農民得以安心耕作。

立委張麗善指出，古坑段、建德段、棋東段1027筆土地，106年9月19日營建署已向雲縣府提出不准被核備為山坡地保育區，經農民陳情，立即於同年9月21日在立法院邀集營建署地政司、雲縣府、林務局等相關單位和陳情代表進行討論，強烈訴求不能「一國兩制」，須落實土地正義。

張麗善表示，古坑鄉一八○一山坡地保育區共有二九五公頃，因經費龐大分四梯次測量，進行三、四梯次測量時因莫拉克風災，政策改變、暫緩放租延宕至今，去年內政部營建署又打算把原使用分區劃定為山坡地，變更為「森林區」，導致未測量的梯次不僅不能申請天然災損補助及電力設施，以及政府獎勵柳丁廢園每公頃二十萬補助，還背負非法占用權益受損，一國兩制的同區塊卻受不同差別待遇；不過如今已解套了，特感謝營建署、林務局、國有財產署、雲縣府地政處等單位能從善如流，讓三區段1027筆土地，農民能合法租用、安心耕作。

關鍵字張麗善
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