山坡保育區非法耕作解套　農民合法租用可安心耕作

雲林縣古坑一八○一山坡地保育區農地，長期因政策改變導致一半土地合法、一半土地非法，讓被列為非法耕作農民受到不合理對待，經立委張麗善長達半年努力，終獲內政部營建署同意解除，14日下午３點在古坑的說明會中，向鄉親說明被擱置十一年的古坑段、建德段、棋東段1027筆土地，原被列非法占用的「宜農地」全數核定，讓農民得以安心耕作。

立委張麗善指出，古坑段、建德段、棋東段1027筆土地，106年9月19日營建署已向雲縣府提出不准被核備為山坡地保育區，經農民陳情，立即於同年9月21日在立法院邀集營建署地政司、雲縣府、林務局等相關單位和陳情代表進行討論，強烈訴求不能「一國兩制」，須落實土地正義。