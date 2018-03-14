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國中排球聯賽　雙十國中晉級冠軍戰

體育中心／綜合報導2018/03/14 17:19
▲雙十國中晉級冠軍戰。（圖／青年發電機提供）
▲雙十國中晉級冠軍戰。（圖／青年發電機提供）

106學年度國中排球甲級聯賽四強賽首場由積穗國中對戰雙十國中，雙方在一月臺中複賽時激戰到第五局，由積穗國中驚險取勝，賽前兩隊皆被視為奪冠的大熱門，結果雙十國中以直落三擊敗積穗國中，搶進冠軍賽。

首局尋求四連霸的雙十國中展現氣勢，打出7：0的高潮，積穗國中在場邊加油團的加持下狀態逐漸回穩，但開局落後的分數太多，首局以16：25落敗。第二局前六分雙方各拿三分，隨後積穗國中連失五分讓教練不得不喊出暫停，暫停過後雙方互有攻勢，但積穗國中也加強了後排防守，擋住雙十國中的強攻，追到僅剩兩分差，也讓雙十國中叫出暫停；暫停價值奏效，雙十國中重新調整比賽節奏，雖在局末點連得三分，但仍有驚無險地以25：20再下一城。第三局一開始戰況陷入膠著，但雙十國中在得分突破十分後就開始加速超車，將比分越拉越開，兩名大砲手讓積穗國中只能處於被動的防守狀態；積穗國中在彷彿複製上一局，後段展現韌性追到僅剩一分差，雙十國中教練團也喊出暫停穩住陣腳，雙十國中在快攻手一記回球以25：19直落三積穗國中。

賽後雙十國中教練侯雅惠表示：「昨天孩子們對上大觀國中時給自己的壓力太大了，今天就跟他們說練習的都練了，今天就自己發揮，教練不會多說什麼。」雙十國中的球員在「開綠燈」的狀態下，今天轟炸對手，擊敗勁敵積穗國中晉級冠軍賽。而面對四連霸僅剩一步之遙，雙十國中也大意不得，表示：「面對四連霸還是要小心謹慎！」

 

關鍵字雙十國中國中排球聯賽積穗國中
陽岱鋼打擊率破4成　連6場敲安葉竹軒開轟　桃猿、斗山熊和局收場

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