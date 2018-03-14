國中排球聯賽　雙十國中晉級冠軍戰

106學年度國中排球甲級聯賽四強賽首場由積穗國中對戰雙十國中，雙方在一月臺中複賽時激戰到第五局，由積穗國中驚險取勝，賽前兩隊皆被視為奪冠的大熱門，結果雙十國中以直落三擊敗積穗國中，搶進冠軍賽。

首局尋求四連霸的雙十國中展現氣勢，打出7：0的高潮，積穗國中在場邊加油團的加持下狀態逐漸回穩，但開局落後的分數太多，首局以16：25落敗。第二局前六分雙方各拿三分，隨後積穗國中連失五分讓教練不得不喊出暫停，暫停過後雙方互有攻勢，但積穗國中也加強了後排防守，擋住雙十國中的強攻，追到僅剩兩分差，也讓雙十國中叫出暫停；暫停價值奏效，雙十國中重新調整比賽節奏，雖在局末點連得三分，但仍有驚無險地以25：20再下一城。第三局一開始戰況陷入膠著，但雙十國中在得分突破十分後就開始加速超車，將比分越拉越開，兩名大砲手讓積穗國中只能處於被動的防守狀態；積穗國中在彷彿複製上一局，後段展現韌性追到僅剩一分差，雙十國中教練團也喊出暫停穩住陣腳，雙十國中在快攻手一記回球以25：19直落三積穗國中。