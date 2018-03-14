陸軍第八軍團戰備訓練周　堅實部隊戰力

為提升部隊基礎戰力，陸軍第八軍團本周執行「戰備任務訓練週」各項戰備演訓任務，其中包含「地面部隊攻防對抗演練」、「灘岸阻絕架設」、「煙幕遮障演練」、「縮短距離教練」及「前支點開設」等多項課目，八軍團指揮官陳曉明中將今(14)日也前往萬金營區視導機步333旅攻防對抗演練及第4地區支援指揮部前支點開設狀況，並要求各級幹部確依準則規範，及各項配賦標準投入戰備演練，另須結合實戰需求，因時因地制宜，讓官兵實際演練各項訓練課目，以期有效強化作戰區內各部隊作戰效能。

其中，43砲指部縮短距離演練中，火協、射擊指揮所及觀測人員聯合操作，動作純熟，展現出絕佳的團隊默契與精實訓練成果，更驗證砲兵部隊射、測、觀、通、砲等專業專長及全面指管效能；另機步333旅及裝甲564旅結合訓場地形地貌實施攻防對抗演練，由幹部下達命令後輔以狀況處置誘導，指導官兵迅速進入戰術位置，以磨練幹部指參作業、突發狀況應處能力與士官兵戰鬥技能。



▲43砲指部火協、射擊指揮所及觀測人員聯合操作，展現出絕佳的團隊默契與精實訓練成果。（圖／陸軍第八軍團提供 , 2018.03.14）

此外，為達工兵部隊「平時能救災，戰時能支援」之核心目標，54工兵群結合想定內容，實施灘岸阻絕設置演練，運用各式重型機具及工兵器具，完成灘岸構築 及阻絕設施架設；39化學兵群則於屏東昌隆農場實施反空(機)降煙幕掩護作業，官兵們各個精神抖擻、士氣高昂，操作手在豔陽下純熟並專注的操作發煙器，成功完成目標掩護，展現部隊平日勤訓精練成果。