環評12年 中科三期七星園區仍卡關

根據開發單位提出的簡報，七星園區位於台中市后里區，基地面積約111.63公頃，擬引進的產業類別包含光電，精密機械、生物科技、綠能及其他科學工業等潛力產業。

（中央社記者余曉涵台北14日電）環保署環評大會今天再度審查歷經12年的中科三期七星園區環評，會中因農業用水問題沒有共識，環評委員認為開發單位應再釐清相關問題，決議3個月內補件後再提委員會討論。

為了降低用水來源對農業用水的影響，中科提出高科技業（光電、半導體）製程用水回收率達85%以上，全區用水回收率達75%以上及雨水貯留等措施外，用水量依經濟部水利署現地訪查意見核減至每天4萬3000立方公尺。

根據簡報內容，當中科三期七星園區用水量超過每天2萬5000立方公尺時，如因枯旱期供水吃緊而需調撥農業用水前，即遵依環評結論跟環境影響評估法提出環境影響調查報告，經審查通過後才得進行。

簡報內容也提及，目前未出租的8.8公頃用地，未來廠商進駐前，應納入該廠有害廢棄物減量、替代、再利用及後續清除處理管道，與用水餘裕量的確認機制；將定期召開中科三期環境保護監督小組，並且在會議召開前公布開會訊息及會議資料等。

環保團體則認為農業用水、空污監測、健康風險以及流行病學調查等項目，仍未臻完善，更有諸多缺漏。

台中后里區農業與環境保護協會創會會長廖明田說，雖然用水量核減為4萬3000立方公尺，並要求需調撥農業用水前要提出報告，但對能否保障農業用水仍感到疑慮。

廖明田指出，希望不應只是消極削減中科三期用水量，更應要求中科管理局能提出具體承諾，確保內埔圳每日有3萬噸、后里圳7萬噸的灌溉用水量。

環境法律人協會專員楊品妏則強調，對比中科三期12年以來的審查結論，可以發現這次的審查結論建議中，有很多地方都是「倒退嚕」。她舉例，像是99年結論要求全區用水回收率達85%以上等。

由於雙方對農業用水一事上並未達成共識，環評委員認為貿然通過此案並不合理，決議開發單位需在3個月內補充此案枯水期不調撥農業用水的控管機制等，經委員及相關機關確認後，再提委員會討論。（編輯：黃瑞弘）1070314