歡迎高手來挑戰 鄉公所辦釣害魚送消費券

（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣池上鄉大波池遭外來魚種琵琶鼠魚、泰國鱧魚入侵，鄉公所舉辦釣害魚領消費券，邀民眾為池上除害，明天開跑。

池上鄉知名的大波池，近年遭到外來魚種危害，池裡的魚蝦生態遭到破壞，鄉公所去年開始鼓勵民眾釣「害魚」。

池上鄉長張堯城今天表示，大波池早年生態豐富，都是本土魚類如台灣石鰒、鯽魚、大肚魚。但近年這些原生種魚類驟減，經調查，發現是外來種的虎魚（泰國鱧魚）和有清道夫之稱的琵琶鼠魚入侵，因此不能坐視不管。

張堯城表示，鄉公所去年開始號召民眾釣除害魚，每釣1公斤害魚，就送50元的池上鄉公所消費券，「除害還能促進在地消費」，有小朋友靠釣除害魚賺零用錢。釣起的害魚，可當天拿到鄉公所兌換消費券。