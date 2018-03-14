農遊太平　3套枇杷農業行程歡迎體驗認養

今(14)日上午於舊非洲鱷魚場召開「太平枇杷農業體驗系列活動」記者會並「彩繪頭汴坑」圍牆揭幕儀式，並宣告枇杷節系列活動正式開跑。其中「枇杷採果體驗、枇杷樹認養」是第一次辦理，由太平酒莊承辦，希望創造多元化農業體驗，讓共多民眾接觸農業，親身體驗採枇杷、暢遊太平酒莊。

太平農會理事長林章吉和總幹事余文欽說，今年太平農會與頭汴坑休閒產業發展協會將於3月24至4月8日為期三個禮拜的假日推出「2018農遊太平－枇杷咖啡巴士、枇杷採果體驗、枇杷樹認養」活動，即日開放報名，歡迎民眾一起品嘗枇杷美味，暢遊太平頭汴坑休閒農業區。

台中太平枇杷季來了，每年3月是黃金果（枇杷）成熟期，太平頭汴坑休閒農業區為枇杷重要產區，品質優良味美聞名全國，太平農會舉辦「太平枇杷節」活動邁入第15年，以「枇杷」為主題的休閒農業體驗遊程，廣受民眾喜愛。

農業局長王俊雄表示，台灣除了阿里山及墾丁等知名景點外，現在各縣市「農業在地小旅行」越來越興盛，尤其結合採果體驗及農產品創意料理，受到國內外旅客的青睞。太平頭汴坑休閒農業區近年積極轉型推展農業旅遊，自102年起推出「枇杷巴士」遊程，廣受民眾喜愛，今年更計畫推出「枇杷採果體驗、枇杷樹認養」，讓旅客有更多元的選擇，歡迎到太平體驗農村風情，度過愜意的田園美好時光。

今年太平頭汴坑休閒農業區結合枇杷節推出3套「農遊太平」休閒農業體驗，「枇杷咖啡巴士」、「枇杷採果體驗」、「枇杷樹認養」，提供民眾到枇杷園參觀，品嘗當季鮮採枇杷，享用蘆薈餐，並有特色體驗-窯烤枇杷披薩DIY，並串連太平特色景點：農遊咖啡園、導覽古農莊、蝙蝠洞、車籠埔靶場300年大樟樹、磨仔墩故事島等地點，深入農村文化，體驗農趣活動，度過一日愜意的田園之樂好時光。