外商踏勘新豐掩埋場　允諾與竹縣府攜手化解垃圾問題

廢棄處理設備業者THÖNI高級技術總監Mr. Michael Krismer表示，該公司在全歐已設200餘全球最先進的乾式厭氧發酵處理設施之經驗，樂觀雙方攜手合作前景，允諾全力協助竹縣處理垃圾問題。

為解決新竹縣垃圾去化問題，縣政府引進國外經驗作為借鏡，縣長邱鏡淳、新豐鄉長徐茂淦今（14）日找來奧地利廢棄處理設備廠商實地踏勘新豐垃圾掩埋場，並聽取環保局長黃士漢簡報循環經濟產業創新園區建設自有垃圾處理設施，園區規畫包含全分選廠、廚餘快速發酵系統、底渣再利用廠之短、中、長期計畫。



▲來自奧地利的廢棄物處理設備業者踏勘新豐掩埋場，允諾將與新竹縣政府攜手化解垃圾問題。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.14）

新竹縣政府參訪團去（106）年12月曾赴德參觀奧地利公司THÖNI設置於德國廠區的乾式厭氧發酵處理設施，及德國SUTCO公司所屬垃圾全分選廠，邱鏡淳當場邀約該公司實地前來瞭解實況，不到三個月即由高技術總監Michael Krismer回訪踏勘，依使用近30年佔地9.6公頃的垃圾掩埋場現況，架構合作雛型，配合環保局期程計畫，逐步達成目標。

邱鏡淳指出，垃圾處理朝循環經濟產業的方向，從中央到地方已屬「事在必行」，奧地利設備先進技術經由環保單位篩選而出，經由機械分選出20-30%有機物垃圾，再將分選出的有機物透過厭氧發酵技術，產出沼氣發電等循環經濟的概念，做有效的運用，一方面能有效減少進入焚化廠的垃圾量，並將資源再利用；今天在實勘現況後，由環保局擬訂計畫案，向環保署提案報告。



▲來自奧地利的廢棄物處理設備業者踏勘新豐掩埋場，允諾將與新竹縣政府攜手化解垃圾問題。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.14）

Michael Krismer感謝縣長引導實勘掩埋場內的滯洪池、水肥處理、水資源處理、復育場等環境現況，稱譽是具遠見的卓越領導者，樂觀未來合作展望，有信心在對的時間，有對的設備、用對的人，勢能事半功倍，他允諾提供軟硬體之技術，協助竹縣處理垃圾問題。