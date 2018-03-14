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美庫存增幅低於預期 國際油價走揚

鉅亨網2018/03/14 17:29
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美國石油協會 (API) 數據顯示，上週美國原油庫存增幅低於預期，週三 (14 日) 國際油價走揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週三凌晨 4 點 35 分，西德州中級原油期貨上漲 31 美分 (0.44%)，至每桶 61.02 美元；布蘭特原油期貨上漲 28 美分 (0.43%)，至每桶 64.91 美元。

汽油期貨上漲 0.32%，至每加侖 1.897 美元；天然氣期貨價格下跌 1.26%，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu)2.751 美元。

API 報告指出，截至 3 月 9 日當週，美國原油庫存增加了 120 萬桶，低於預期的 150 萬桶。

美國能源情報署 (EIA) 將於週三稍晚，發布週報；分析師預估，美國原油庫存可能增加 202 萬桶。

據國際能源署 (IEA) 估計，到 2023 年，美國平均日產量將增加 270 萬桶，至 1,210 萬桶；相較之下，石油輸出國組織 (OPEC) 的產量，僅增加約 75 萬桶。

IEA 稱，美國最晚將於 2019 年，超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

為了支撐油價，石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

但據《華爾街日報》報導，伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 稱，OPEC 可能會在 6 月同意鬆綁減產協議。

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