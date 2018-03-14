美庫存增幅低於預期 國際油價走揚

美國石油協會 (API) 數據顯示，上週美國原油庫存增幅低於預期，週三 (14 日) 國際油價走揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週三凌晨 4 點 35 分，西德州中級原油期貨上漲 31 美分 (0.44%)，至每桶 61.02 美元；布蘭特原油期貨上漲 28 美分 (0.43%)，至每桶 64.91 美元。

汽油期貨上漲 0.32%，至每加侖 1.897 美元；天然氣期貨價格下跌 1.26%，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu)2.751 美元。