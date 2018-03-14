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中央社

晶華轉讓麗晶海外經營權 業外收益約11.5億

中央社2018/03/14 17:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北14日電）晶華今天宣布與英國洲際國際酒店集團 (IHG) 成立合資公司，由晶華持股49%，晶華也將轉讓旗下子公司持有的麗晶海外經營管理權51%股份予IHG，可挹注晶華業外收益3930萬美元（約新台幣11.5億元）。

晶華國際酒店今天召開董事會，通過與英國洲際國際酒店集團(IHG)成立合資公司Regent HospitalityWorldwide, Inc. (RHW)。RHW股權結構中，IHG占51%、晶華占49%，負責經營開發麗晶酒店(Regent Hotels &Resorts) 於台灣以外地區的全球性業務，此舉可以加速麗晶酒店在國際間的擴張速度與版圖。

IHG旗下擁有5300家酒店，在全球超過100個國家中營運的總客房數將近80萬間，品牌包括有InterContinental、Kimpton、Indigo等，參與IHGRewards Club的會員人數超過1億人，未來晶華麗晶酒店將加入IHG訂房平台，有望挹注客房收入。

雙方同時宣布，位於香港九龍尖沙咀、坐擁維多利亞港無敵海景的洲際酒店InterContinental Hong Kong，原香港麗晶酒店於1980年開幕，2001年更名為香港洲際酒店，即將全面大規模裝修，重新更名回香港麗晶酒店，並訂於2021年開幕，意味著麗晶品牌將重返香港。

RHW董事長將由晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮擔任。他表示，2010年買下麗晶酒店品牌（Regent)，今天與IHG雙方合作後，會共同確保Regent未來的成功，晶華也將持續在台深耕，全權主導Regent在台灣，以及晶英、晶泉丰旅和捷絲旅的全球發展。

此外，晶華擬與英國洲際酒店合資共同開發麗晶酒店全球業務，將轉讓RGH子公司RIH部分股權予英國洲際酒店，取得3930萬美元的業外營收貢獻，預計下半年起分批入帳。

未來雙方中長期目標將在全球新開40家飯店，達到1萬間房間，目前晶華麗晶酒店集團在全球6家飯店，包括柏林、黑山港、台北、重慶、北京、新加坡，2019年到2020年，已預計規劃新增雅加達、富國島、哈爾濱3家據點。（編輯：林孟汝）1070314

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