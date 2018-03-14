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台北米其林20家餐廳摘星 米其林：成績斐然

中央社2018/03/14 17:27
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北14日電）首屆台北米其林指南出爐，共有20家餐廳摘星，米其林指南國際總監艾里斯（Michael Ellis）指出，台北市第一年參加就有20間餐廳摘星，成績斐然。

台北米其林指南今天終於出爐，一共有20家餐廳摘星，獲三星的餐廳只有1家，為君品酒店的頤宮中餐廳，二星則有2家，分別是祥雲龍吟、台北喜來登大飯店的請客樓，一星則有17家餐廳。

台北米其林指南收錄了110家餐廳，其中僅有20家摘星，不免讓人好奇評審標準及評審員的身分為何，艾里斯今天接受媒體聯訪時指出，評選台北米其林指南的評審員來自於亞洲、美國及歐洲國家且每個評審員都擁有非常雄厚的美食背景、味蕾與能力。

艾里斯指出，評鑑員在評選時，料理所使用的食材是評選的首要標準，另外是廚師烹飪的技巧，像是調味是否太苦、是否吃得到廚師個性等都在評選考量之中，另外餐飲的一致性也相當重要，評審員會每隔幾個月就再度前往餐廳用餐，餐飲不能時好時壞，最後則是料理的性價比是否物有所值。

艾里斯表示，台北米其林指南花了18個月的時間評選，評審員就像偵探一樣，可能從網路搜尋、民眾介紹，也有可能走到肉舖去詢問老闆肉的來源等來選擇要造訪的餐廳。

首屆台北米其林指南一共有20家餐廳摘星，艾里斯認為，與上海及新加坡或香港相比，台北市第一年參加就有20間餐廳入選、成績斐然。

另外，對於有人質疑台菜部分摘星數量不多，艾里斯表示，評審員在評鑑時都有自身標準，第一要務就是廚師煮出來的食物要讓餐廳的人心滿意足、面帶笑容等，今年只是第一年，相信未來會有更多台菜餐廳入選。

艾里斯強調，根據在其他國家發布指南的經驗，米其林指南若公布，會讓餐廳彼此精進、有榮耀追尋，相信台北米其林指南公佈後會有越來越多客人來台灣，能帶動整體產業發展。（編輯：黃于）1070314

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