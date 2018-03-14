NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈明道精農系　研發智慧水產養殖系統陽岱鋼雙安又盜壘　助巨人連勝軟銀跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

休市延燒人事 北農發聲明強調吳音寧適任

中央社2018/03/14 17:27
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北14日電）台北果菜市場休市風波衍生人事紛擾，台北農產運銷公司董事長陳景峻向市長柯文哲口頭請辭，部分立委質疑北農總經理吳音寧不專業，北農今天則聲明強調吳音寧足以適任。

台北果菜市場接連休市，引發台北農產運銷公司兩大公股北市府和農委會互槓，台北市副市長、北農董事長陳景峻今天證實，北農休市導致菜價下跌處理不當，上週已跟台北市長柯文哲口頭請辭，柯文哲則要陳景峻再想想。

陳景峻說，對雲林鄉親、農民過意不去，因北農處理不好，致使農民遭受損失，若他不兼任北農董事長，對北農、農委會都好，否則各種消息傳來傳去與影射，也對農民不利。

立法院經濟委員會今天安排農委會業務報告，國民黨籍立委王惠美在會中質疑農委會用人不當，推薦吳音寧擔任北農總經理是政治凌駕專業。國民黨籍立委曾銘宗則質詢，陳景峻口頭請辭北農董事長，「農委會要不要讓吳音寧請辭？ 」

農委會主委林聰賢答覆，北農的人事任免，農委會尊重北農的公司治理，農委會也尊重台北市政府。

吳音寧接受中央社記者訪問時表示，她現階段最關心且最重要的事，就是全心全意推動北農的相關業務，主要就是每天讓菜價維持平穩狀況，並務實地做好北農總經理該做的工作和任務。

針對近日風波，北農發布聲明稿，駁斥部分媒體稱吳音寧「上任以來從未召集主管簡報」；強調北農業務會議每月召開1到2次，各部室主管和市場主管都必須參加，且吳音寧也都親自主持參與各種議題會議，並進行裁決。

聲明稿提及，北農具有組織完整和專業分工的團隊，關於公司各項業務（包含財務）除定期會議各部室會提出報告外，並由吳音寧做出決議，相關人員平時也會提供、彙報狀況給總經理；自吳音寧上任以來，北農財務持續穩健成長，可資公評。（編輯：李亨山／陳清芳）1070314

歡迎高手來挑戰 鄉公所辦釣...繳款不必帶錢包 嘉義分署提...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan