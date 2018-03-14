晶華策略聯盟洲際酒店　估下半年陸續進帳逾11億

晶華國際酒店今（14）日召開董事會，通過與英國洲際國際酒店集團(IHG; InterContinental Hotels Group)成立合資公司—Regent Hospitality Worldwide, Inc. (RHW)，負責經營開發麗晶酒店(Regent Hotels & Resorts) 於台灣以外地區的全球性業務，此舉可以加速麗晶酒店在國際間的擴張速度與版圖。晶華指出，合資公司晶華持股49%，51%股權轉讓給IHG，可挹注晶華業外收益3930萬美元，約合新台幣11.39億元，預估在今年下半年陸續進帳。

晶華指出，IHG旗下擁有5300家酒店，在全球超過100個國家中營運的總客房數將近80萬間，品牌包括有InterContinental、Kimpton、Indigo等，參與IHG Rewards Club的會員人數超過一億人。IHG看到了觀光酒店市場對於頂級奢華服務的需求，麗晶是一個聞名全球的頂級品牌，有著無限的潛力與動能，因此雙方決定聯手合作。

而雙方在進行簽約的同時也對外宣布，位於香港九龍尖沙咀、坐擁維多利亞港無敵海景的洲際酒店 InterContinental Hong Kong (原香港麗晶酒店於1980年開幕，2001年更名為香港洲際酒店)，即將耗資重金進行全面性的大規模裝修，重新更名回香港麗晶酒店，並訂於2021年開幕迎賓。

晶華指出，此次雙方策略合作，將快速把Regent品牌拓展至全球，目前全球有6家，至2019、2020年還要再開出印尼雅加達、越南富國島和中國大陸哈爾濱3個據點，中長期目標則希望達到40家據點，共1萬個房間數。而現有營運中的麗晶酒店也將加入IHG的全球旅館訂房系統，透過綿密的業務與行銷網絡、完善的會員回饋計畫，大幅度且全面性的提升各酒店的住房業績與獲利成果。

新成立的合資公司Regent Hospitality Worldwide, Inc. (RHW)由晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮擔任，他表示，2010年買下Regent之後，集團一直致力於保有品牌獨特且非凡的DNA，此次雙方藉由各自的優勢合作，將確保品牌再創榮耀高峰。他認為，飯店業競爭激烈，需要全球結盟，但發展在地特色也很重要，全球與在地發展將雙軌並行。