廣編／台北國際春季旅展16日登場　韓國六日遊萬元有找

台北國際春季旅展從3月16日至19日在世貿一館登場，集結300家廠商共同參與。旅展期間每日前100名可獲得紅包，袋袋有獎，內含日本來回機票、花蓮住宿券、泡湯券…等好康。現場消費滿5,000元還有機會拿到香港來回機票、品牌行李箱、旅遊周邊…等好禮。

出國旅遊不用花大錢，幾千元就能輕鬆成行！台北國際春季旅展即將在週五(3/16)登場，入場民眾不僅有機會獲得日本、香港來回機票，還可搶到超殺旅遊產品，像是韓國六日遊萬元有找，泰國早去晚回五日自由行也只要11,900元。

在旅遊行程方面，大都會旅遊特別推出韓國六日超值行程，玩遍普羅旺斯、南怡島、愛寶樂園、汗蒸幕、景福宮與LINE主題館只要9,988元(含稅)起。有鑑於國人對自由行的需求增加，大都會旅遊特別推出了11,900元(含稅)起的泰國五日自由行方案:兩人即可出發，搭乘酷鳥航空早去晚回班機，還包括了機場飯店來回接送服務。旅展期間下訂還有驚喜小禮物。

大都會旅遊特別針對喜歡搭乘郵輪旅遊的消費者結合歌詩達郵輪推出「太平洋周遊-郵輪渡假優惠專案」，只要35,500元(含稅)起就可享有「神戶、九州、熊野、釜山」、「神戶、佐世保、濟州島」、「神戶、四國、熊野、釜山」9日郵輪旅遊，費用還含括全程華語領隊、日本來回機票與遊輪船艙住宿七夜八天及日本陸地一晚住宿。

若是規畫長程旅遊，大都會旅遊印度金三角、尼泊爾十日遊特價54,900元(含稅)起，揭開印度神祕的面紗，造訪印度著名金三角～德里、阿格拉、佳普爾，一窺皇宮內的絢麗感受各城邦的特色文化風情，品嚐多種充滿獨特風味的在地佳餚。

旅展必敗的餐券也是殺到不手軟，台北大倉久和歐風館自助下午餐吃到飽，原價858元，旅展期間629元；原本動輒上千元的台北寒舍艾美探索廚房，平日自助下午餐券僅899元；台北君悅凱菲屋午餐或晚餐自助餐單人券，原價1,628元，特價只要1,450元。