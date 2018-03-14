〈貿易戰延燒科技業〉研調觀點 出發點是保障美國產業

中美貿易戰一觸即發，最新外電報導指出，美國總統川普擬對總金額高達 600 億美元的中國商品課稅，品項可能多達百項，拓墣產業研究院研究經理蔡卓卲今 (14) 日分析，從影響層面來看，還是要看美國詳細後續法規設定，但出發點應該是保障美國產業，再配合美國製造的政策，及對美國專利技術的保護。

蔡卓卲表示，600 億美元是指整個中國出口美國的各項產品總額，消費電子產品僅占其中一部分，最多的還是玩具、家具、成衣等產業；他說，原先美國就已經透過各種方式限制中國企業消費電子產品登陸美國市場，如華為和 AT&T 在手機銷售上的合作就因此破局。