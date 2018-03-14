NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈明道精農系　研發智慧水產養殖系統陽岱鋼雙安又盜壘　助巨人連勝軟銀跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈貿易戰延燒科技業〉傳美準備對中啟動301 台廠恐

鉅亨網2018/03/14 17:33
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

根據外電指出，美近期可能擴大對中國進口產品的關稅課徵，總統川普可能啟動美國貿易法 301 條款的相關行動，對高達 600 億美元中國商品課稅，品項可能多達百項，鎖定科技及電信；中美貿易戰火可能波及台灣在中國設廠的廠商，包括電信、網通設備、科技產品廠是否存有潛在風險值得觀察。

美國總統川普今年來祭出連串的關稅措施，從太陽能板、洗衣機到最近的鋼鋁關稅等，外電報導表示，根據白宮高級貿易官員指出，對進口鋼鋁課徵懲罰性關稅，是針對中國不公平貿易的第一步行動，下一步則將考慮 301 條款的相關行動。

外電報導強調，川普將提高中國進口商品課徵關稅的金額，最近就可能對外公布，鎖定科技及智慧財產等，不光只有科技及電信設備，產品清單可能達 100 項，這項措施主要是要達到國際易的公平，同時利用 301 條款來制衡中國 2025 年工業計畫。

報導表示，中國透過中國製造 2025 年計畫，將奪取對未來新興行業領導權，美國政府貿易團隊擔心，中國如果控制機器人、人工智能等未來行業，將造成美國在經濟上看不到未來的窘境，因此要採取下一步行動，懲罰中國違法竊取智慧財產的作為。

美國貿易法第 301 條規定就是俗稱的 301 條款，共有一般 301 條款、特別 301 條款及超級 301 條款；一般 301 條款主要針對貿易對手國是否違反與美國簽訂的留易協定等；特別 301 條款則是針對智慧財產權保護來設計；超級 301 條款還要再包括出口獎勵措施、進口關稅及非關稅壁壘等條件。

外電報導指出，美國白宮為懲罰中國的對智財權作為，考慮對中國進口的多樣消費品課徵高額關稅，川普政府可能在未來幾週內美國貿易代表署 (USTR) 公布 301 調查結果時宣布相關行動，目前考慮採取對 100 多項中國產產品實施制裁或關稅，包括鞋子、服飾到消費電子產品等都可能涵蓋在內；另外，川普政府可能嚴格的限制中國在美投資。

面對中美貿易戰火，台灣有許多廠商前往中國設廠，經濟部坦言，一旦中美爆發貿易戰或是美國祭出 301 條款，對台廠在中國投資設廠的廠商都有影響，影響程度則要看相關產業的投資及在海外的布局而定。

台廠在中國投資設廠產業相當多，從目前外電報導的方向來看，包括電信設備、網通設備及科技廠是否會受到波及，都值得密切觀察，在清單公布前，只能留意是否會存有潛在的風險。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字中美貿易戰301川普headline
美庫存增幅低於預期 國際油價走〈貿易戰延燒科技業〉研調觀...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan