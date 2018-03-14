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APP費用併入電信帳單成趨勢　消保處：小心金額破表

記者彭夢竺／台北報導2018/03/14 18:29
▲行政院消保處今（14）日表示，新興的電信帳單付款服務隨之而生，但相關爭議也與日俱增。（圖／消保處提供）
▲行政院消保處今（14）日表示，新興的電信帳單付款服務隨之而生，但相關爭議也與日俱增。（圖／消保處提供）

隨著科技日新月異，現在幾乎人手一台智慧型手機與裝置，新興的電信帳單付款服務隨之而生，但相關爭議也與日俱增，行政院消保處今（14）日表示，已協調國家通訊傳播委員會NCC，要求電信業者將電信帳單付款功能預設為關閉、配合消費者要求提供明細，以及落實帳單分列與分繳等措施，讓消費者權益得以確保。

行動裝置為現代生活中不可或缺的必需品，新興的電信帳單付款服務隨之成為經常使用應用程式APP購買的消費者的另一個付款選項，根據院消保處統計，各直轄市、縣（市）政府在2017年受理的電信帳單付款相關申訴案計38件，相較前一年7件明顯增加，且2017年1月1日到2月底就已累計14件，足見類似爭議案件有快速成長的趨勢。

消保處分析，申訴態樣大約有4種，首先是「未成年人誤觸消費」，導致帳單包括電信費用及Google Play消費帳款，已協調NCC督促業者將電信帳單付款功能預設為關閉。第二種樣態是「消費者無法從電信帳單中得知未成年子女於Google Play或App Store/iTunes的消費明細」，各電信業者可依消費者要求提供電信帳單付款的消費明細，消費者可視自身需求撥打業者客服電話索取。

態樣三「業者未告知消費者名下門號的信用額度調整情形」，消保處表示，電信業者都有提供消費者透過客服電話查詢名下手機門號的信用額度，另有部分業者的官網與APP已提供信用額度查詢，消費者可善加利用。

最後一種是「電信業者將電信費用與APP等費用的帳單分列，但未落實分繳」，消保處指出，NCC嚴格要求各業者落實電信費用及APP等其他費用帳單的分列與分繳，並已納入電信管理法（草案）規定。

消保處提醒，消費者不論使用Apple Pay、Samsung Pay、Line Pay等綁定信用卡，或併入行動電話帳單付款，手機都是行動錢包，消費者應妥善保護帳戶、密碼等資料，並隨時注意手機簡訊與電子郵件收到的通知訊息，以免費用帳單爆表，造成荷包大失血。

關鍵字消保處ncc國家通訊傳播委員會電信帳單
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