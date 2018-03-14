興建泊位案　高雄港亞洲新灣區遊艇碼頭招商

台灣港務公司高雄港亞洲新灣區遊艇碼頭招商說明會，是由該公司董事長吳宏謀與總經理郭添貴共同主持，有25家國內外遊艇相關產業及投資人參加，高雄市政府副市長許立明及市府海洋局、文化局、都發局等團隊，均大力推薦亞洲新灣區遊艇碼頭的投資案。

台灣港務公司於今(14)日下午4時，在高雄港亞洲新灣區15號碼頭，舉辦高雄港亞洲新灣區遊艇碼頭招商說明會，會中就高雄港13到15號碼頭前方水域引資興建遊艇泊位案進行招商，屆時成形，遊艇雲集高雄港將指日可待，成為國內不可多得的遊艇發展與觀光休憩處所。

吳宏謀表示，將做為高雄港亞洲新灣區遊艇碼頭的高雄港13到15號碼頭前方水域，約3.4公頃，水深在-6.0米到-8.0米之間、平均潮差小，約僅0.45米，颱風期間水域波高0.3米以下，靜穩度高。

吳宏謀指出，遊艇碼頭專區預估可規畫160席以上之遊艇泊位，提供大、中、小型遊艇或超級遊艇泊靠使用，而後線陸域約1.1公頃，緊鄰海邊路及周邊路網，另有高雄輕軌光榮碼頭站，交通甚為便捷，水域、陸域環境優越，為國內不可多得的遊艇發展與觀光休憩處所，可供打造國際級規模的亞洲新灣區遊艇碼頭專區。

吳宏謀並指出，該公司並規劃在高雄港第3船渠興建全國首創水平旋轉之大港橋，結合海洋文化流行音樂中心及亞洲新灣區遊艇碼頭之海洋主題，將來可提供遊客及自行車通行，沿第3船渠與愛河灣，串連蓬萊商港區、大駁2文創區、鐵道園區、郵輪旅運等周邊觀光產業，塑造親水遊憩空間，讓大港橋呈現出貝殼與優游的鯨豚意象，也代表是1艘充滿未來感的遊艇，與高雄港未來之遊艇休閒產業發展相互呼應。