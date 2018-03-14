安眠藥易成癮　中市食安處籲正確用藥保健

食安處指出，依衛生福利部食品藥物管理署統計發現，2014年台灣人吃掉3億3仟9佰萬粒安眠藥，其中以佐沛眠使用量為1億3仟7佰零9萬粒居數量最多；由於安眠藥屬於第3ヽ4級管制藥品，具有成癮性，且均需由醫師處方用藥，提醒民眾勿隨意聽信坊間宣稱助眠的產品或買賣來路不明的藥品。

為避免民眾過量使用安眠藥導致成癮，台中市政府配合中央執行安眠藥稽核計畫，實地查核相關醫事機構，今年台中市食安處也持續利用資訊系統加強藥商及醫事機構管制藥品的流向掌握，防止合法藥品流向非法；同時也呼籲民眾正確用藥，包括看清藥品標示、清楚用藥方式等，並遵循醫囑服用，避免自行購買來源不明的藥品。

而近年發現少數民眾可能因出國所需、處方箋遺失、不正確的用藥習慣，要求醫師處方天數未到即重複處方，或超過合理劑量給藥，衛生局除配合食藥署執行安眠藥稽核計畫，並抽查部分處方安眠藥的合理性，保障民眾用藥安全。

食安處也提供民眾正確安眠用藥五守則，包括「做身體的主人」、「清楚身體狀況」、「看清藥品標示」、「清楚用藥方式」、「與醫師藥師做朋友」，如服用安眠藥時，不可和酒精性飲料一起服用、不要自行加重劑量、未服用完的安眠藥不可轉售(讓)，而若在網路違法販售安眠類管制藥品，將涉違反「毒品危害防制條例」，最高可處12年以下有期徒刑，提醒民眾切勿以身試法。

食安處強調，失眠原因複雜，民眾若有焦慮或睡眠障礙等問題，需服用安眠藥時務必要小心，應循專業醫師診治，切勿自行購買來源不明的藥品服用，也不要重覆要求醫師開立安眠藥，避免不當使用而導致成癮；而健保已給付相關安眠藥品，建議醫師參考相關藥品及健保等規定，依民眾病情審慎開立處方，協助解決失眠問題。