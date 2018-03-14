追悼霍金 各界推特發文致哀

他的理論為我們和全世界的探索，打開了無窮盡的可能性。正如你2014年向國際太空站的太空人所說的話一樣，希望你像微重力中的超人一般繼續翱翔。

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國著名理論物理學家霍金（Stephen Hawking）今天過世，學術界、政治人物和名人無不在社群媒體上，向這位魅力跨越時間、空間和文化藩籬的科學家致哀。

天才是如此可貴又罕見。再見了，霍金教授，你激勵並教導我們所有人。

●印度總理莫迪（Narendra Modi）

霍金教授是傑出的科學家和學者，他的勇氣和堅韌激勵全世界的人，他的逝去令人悲痛。霍金教授開創性的成就讓這個世界變得更美好，願他的靈魂安息。

●谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）

世界失去了一個美好的心靈和一位傑出的科學家，願霍金安息。

●1991年「時間簡史」（A Brief History ofTime）紀錄片導演埃洛莫里斯（Errol Morris）

這終究還是發生了。我們很幸運，他伴我們這麼長一段時間。我能與他共事，更是何其有幸。一個好極了的人。霍金，有趣、離經叛道，當然還有才華橫溢。

●資深記者賴瑞金（Larry King）

我有幸採訪過霍金好幾次。他激勵人心，總是樂觀，還有絕佳的幽默感。

●美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）

在圓周率日前幾個小時，我的心中出現了大大的黑洞。願你安息，霍金。

●罹患漸凍症的前職業美式足球NFL球員葛利生（Steve Gleason）

在我得漸凍症之前，霍金就激勵了我－讓我不斷提問、尋找答案和瞭解宇宙觀。自從得了漸凍症以來，我以他為榜樣，這拯救了我的生命，讓我知道原來被診斷出患有漸凍症的人，也可以活出好幾十年豐富且有意義的人生。

霍金患有俗稱漸凍症的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）。多年前轟動全球的「冰桶挑戰」，目的就在喚起大眾關注這種疾病。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1070314